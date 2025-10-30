RHMZ UPOZORAVA: Sunce u Srbiji OPASNO kao leti - opekotine već za 30 minuta! STIGLO MIHOLJSKO LETO!

Prognoza vremena za narednih sedam dana donosi nam nešto što bi malo ko u ovo doba godine očekivao - pozno Miholjsko leto sa temperaturama do čak 24 stepena, ali i toliko jakim UV zračenjem da će izlaganje suncu duže od 30 minuta biti opasno bez zaštite. Naročito se oko podneva peporučuje sklanjanje u hlad!

Nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom, tokom današnjeg četvrtka biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni.

Najniža temperatura od 1 do 10°C, a najviša od 18 do 24°C, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Biometeorološka prognoza za Srbiju

Posebnu pažnju danas treba obratiti na biometeorološku prognozu za Srbiju, u kojoj je navedeno da relativno pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim i nervno labilnim bolesnicima. Moguće je smanjenje radne sposobnosti kao meteoropatska reakcija. U saobraćaju se preporučuje pojačana opreznost.

Međutim, očekivani termički uslovi biće znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine.

- Prognozirane vrednosti UV indeksa biće u kategoriji potencijalno opasne pojave na jugu, kao i u delovima istočne, zapadne i centralne Srbije. Postoji umerena opasnost pri izlaganju suncu u trajanju dužem od 30 minuta. Potrebno je preduzeti mere predostrožnosti (koristiti kape, šešire, naočari za sunce, zaštitne kreme za lice); oko podneva skloniti se u hlad - navedeno je na sajtu RHMZ.

U petak i za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 °C. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Promena vremena, letnje vrućine i pljuskovi

Sledi detaljnija prognoza vremena RHMZ za period do 7. novembra:

Četvrtak 30.10. - Ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najniža temperatura od 1 do 10°C, a najviša od 18 do 24°C.

Petak 31.10. - Na severu umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 11°C, a najviša od 19 do 23°C.

Subota 1.11. - Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 4 do 11°C, a najviša od 19 do 23°C.

Nedelja 2.11. - Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 4 do 12°C, a najviša od 19 do 23°C.

Sunčano i kišovito jesenje vreme

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 3.11.2025. do 7.11.2025.)

- Malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima i toplo vreme za ovaj perid godine, dok se prolazna kratkotrajna kiša očekuje početkom sledeće sedmice.

Srbija ovih dana živi svoje pozno Miholjsko leto, prijatno za šetnje i boravak napolju, ali i opasno po kožu ako se ne zaštitite. Dakle, ako planirate da iskoristite sunčane dane, ne zaboravite kremu, šešir i flašu vode, jer ovo "leto u oktobru" i te kako ume da opeče.

Autor: A.A.