Mere države počele da se osećaju! Jeftiniji krediti, brža legalizacija i niži troškovi svakodnevnice

Država Srbija je već od početka septembra i oktobra stavila u primenu ključne socijalno-ekonomske mere koje konkretno utiču na standard građana.

U trenutku kada manji broj onih koji zagovaraju blokade i zastoj u promenama uporno želi da zaustavi tokove napretka, država zauzima potpuno suprotan kurs - odlučno pokreće reforme i uvodi konkretne mere koje imaju za cilj da život građana učini boljim.

Smanjenje cena osnovnih životnih namirnica, povoljniji krediti i popusti na računima za određene građane jasni su pokazatelji dugoročne i dalekovide državne politike.

Država je uvela paket ekonomskih i socijalnih mera koje su stupile na snagu 1. septembra.

1. Ograničenje marži i zaštita potrošača

Jedna od ključnih mera tiče se trgovinske politike - država uvodi uredbu kojom se marža u maloprodaji i veleprodaji ograničava na najviše 20 % za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, uključujući hranu, kućnu hemiju i proizvode za ličnu higijenu.

Za trgovinske lance čiji je prihod veći od 4,5 mlrd dinara poslovanje će morati da se prilagodi. Predviđa se da će ovo ograničenje dovesti do sniženja cena za prosečno oko 15 % u tim kategorijama.

Ovo pokazuje da strategija nije samo deklarativna - svrha je da građani imaju više raspoloživog prihoda, a manje troškova za osnovne životne potrebe.

Efekat: Građani već uočavaju niže cene u prodavnicama - pirinač je jeftiniji i do 100 dinara, kačkavalj i do 200 dinara.

2. Minimalac 500 €

Od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji je povećana sa 457 na 500 evra (rast od 9,4 %). U isto vreme, plate u prosveti i zdravstvu uvećane su za 5%: nastavnik sa sedmim stepenom stručne spreme sada zarađuje preko 106.000 dinara, prosečna plata medicinske sestre iznosi više od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste prelaze 170.000 dinara.

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da su mere „usmerene na to da svaki građanin oseti korist - odmah, a ne za godinu dana“.

Od 1. oktobra 2025. minimalna zarada povećana sa 457 na 500 evra.

Rast od 9,4% – najveće povećanje u poslednjih pet godina.

Pokrivenost minimalne potrošačke korpe sada preko 111%.

Efekat: 350.000 radnika u Srbiji prima veće plate, a poslodavci dobijaju poreske olakšice za održanje zaposlenosti.

Legalizacija objekata „svoj na svome”

Treći veliki paket mera tiče se imovinskih prava i legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Vučić je najavio zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome”, koji omogućava da se objekat potpuno legalizuje za 100 evra (za oko 70 % slučajeva) sa jednostavnom digitalnom prijavom i u roku od 60 dana.

Tako građani dobijaju pravi dokaz svojine, mogu da koriste hipoteku, stambene kredite i imaju sigurniju imovinu.

Ovo je primer kako se država bavi i dugogodišnjim problemima - ne samo svakodnevnom potrošnjom, već i stabilnosti stambenog statusa ljudi.

U trenutku kada zagovornici stagnacije i blokada tvrde da su promene rizične ili nepotrebne, država odgovara sa porukom: promene jesu neophodne, ali nisu ka nepoznatom, već ka boljitku. Oni koje zaustavljaju razvoj zaustavljaju i prilike - za sebe, svoje porodice i društvo u celini.

S druge strane, državne inicijative otvaraju mogućnosti: da se troškovi života smanje, da se pristupi olakšaju, da se prava građana učvrste. U takvom izboru, progresivni pristup ne mora da bude pitanje ideologije - već zdravog razuma za bolji život.

Penzije veće za 12,2 odsto

Naročito je istakao deo novih mera koji se odnose na najstarnije stanovnike naše zemlje. Naime, Vučić je otkrio i da će od 1. decembra penzije biti veće za 12,2 odsto.

- Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra - rekao je.

- To je predivna vest za naše najstarije građane. Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto - rekao je Vučić.

Veće plate u prosveti i zdravstvu

Predsednik je rekao i da se od 1. oktobra povećavaju plate zdravstvenom i obrazovnom sektoru za po pet odsto, kao da tada ide i vanredno povećanje minimalne zarade u iznosu od 9,4 odsto.

- Na to povećanje minimalne zarade ide i povećanje od 1. januara u iznosu od 10,1 odsto. Sa povećanjem minimalne zarade od 13,7 odsto od 1. januara ove godine, to je kumulativno povećanje minimalca u odnosu na decembar 2024. od čak 37 odsto - rekao je Vučić u Palati Srbija prilikom predstavljanja novih mera države u korist građana Srbije.

Od 1. oktobra, povećanje plata od 5%.

Nastavnici sa VII stepenom: preko 106.000 dinara.

Medicinske sestre: više od 90.000 dinara.

Lekari-specijalisti: iznad 170.000 dinara.

Da država Srbija uprkos svim opstrukcijama intenzivno radi na poboljšanju životnog standarda svih građana, svedoče i činjenice o ubrzanom rastu domaće ekonomije.

Jeftiniji krediti i rasterećenje budžeta

Još jedna važna komponenta odnosi se na finansijsku podršku građanima: snižene kamatne stope za zaposlenima i penzionerima sa primanjima do određenog iznosa.

Kao što je saopšteno već prvog dana primene, realizovan je čak 131 kreditni zahteve, a banke su se obavezale da snize nominalne kamatne stope za 3 procentna poena.

Ova mera direktno utiče na kućne budžete i pokazuje da država ima smernicu, da građani osete benefite već u praksi, a ne samo u najavama.

Dodatne olakšice

Lakši pristup povoljnim kreditima uz podršku države.

Pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kroz subvencije za grejanje i energente.

Najavljeno povećanje penzija i nastavak isplata državne pomoći.

Cilj mera

Država poručuje da je prioritet stabilan standard građana i smanjenje troškova života, uz istovremeno očuvanje ekonomskog rasta.

Autor: A.A.