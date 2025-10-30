BEOGRAD NA LISTI PREPORUKA JEDNOG OD NAJPOZNATIJIH SVETSKIH TURISTIČKIH VODIČA ZA 2026: Malo koji grad može da parira srpskoj prestonici!

Beograd je među najboljim evropskim destinacijama koje treba posetiti tokom 2026, izbor je eksperata jednog od najpoznatijih svetskih turističkih vodiča, “Lonely Planet”, koji je objavio najnoviju listu preporuka za narednu godinu.

Srpska prestonica je, prema ovom izboru, na listi gradova sa najuzbudljivijim noćnim životom u Evropi, a u vodiču se ističe njegova jedinstvena energija, autentičnost i raznovrsna ponuda.

Kako navodi ovaj prestižni magazin, „malo koji grad može da se meri sa sirovom energijom Beograda kada padne noć”.

Podsećaju na klubove na obalama Dunava i Save, kreativne prostore u industrijskim četvrtima poput Savamale i Cetinjske, te tradicionalne kafane u boemskoj Skadarliji.

“Lonely Planet” posebno ističe beogradske splavove, jedinstven simbol grada, kao i kultne klubove poput “KC Grad”, “Hangar Luka Beograd” i “Drugstore”, koji čine Beograd prepoznatljivim na evropskoj klupskoj sceni.

-Beograd se sve više pozicionira kao destinacija koja kombinuje bogato kulturno nasleđe, otvoren duh i savremene trendove. Autentičnost i gostoljubivost Beograđana, uz raznolikost sadržaja koje grad nudi, čine da se svaki posetilac oseća kao deo jedinstvene energije našeg glavnog grada – rekla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Beograd je, ovim prizanjem, još jednom potvrdio status grada koji živi 24 sata dnevno, mesta gde se spajaju istorija, kreativnost i energija urbanog duha.

Putnički eksperti “Lonely Planeta” u najnovijem vodiču otkrivaju sve što treba da znate kako biste isplanirali putovanje života po Zapadnom Balkanu.

