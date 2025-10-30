AKTUELNO

Jačanje naučne saradnje Srbije i Kine u oblasti oblasti nuklearnih tehnologija, istraživanja i inovacija

Izvor: Pink.rs, Foto: JP Nuklearni objekti Srbije ||

U okviru Memoranduma o razumevanju u periodu od 26. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu je održan treći bilateralni sastanak između predstavnika Javnog preduzeća „Nuklearnih objekata Srbije“ i Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE, posvećen saradnji na projektu dekomisije istraživačkog reaktora RA sa teškom vodom.

Delegaciju Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ u kojoj su bili njihovi stručnjaci, predvodio je v.d. direktora ovog preduzeća Dalibor Arbutina.

Sa kineske strane, delegaciju je predvodio potpredsednik Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE Jang Ružen, uz učešće predstavnika Nacionalne agencije za atomsku energiju Kine, kao i stručnjaka iz oblasti dekomisije nuklearnih postrojenja i upravljanja radioaktivnim materijalima.

Foto: JP Nuklearni objekti Srbije

Sastanku je prisustvovala i državna sekretarka Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Marija Gnjatović, koja je u svom obraćanju istakla značaj međunarodne saradnje u oblasti nuklearnih tehnologija i kontinuirane podrške države projektima koji unapređuju bezbednost i naučnu infrastrukturu Srbije.

Delegacije su posetile nuklearna postrojenja u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“. Ovim sastankom potvrđena je snažna posvećenost obe strane daljem jačanju saradnje, sa ciljem da se kroz zajedničke projekte, razmenu znanja i primenu bezbednosnih standarda podrži dugoročni razvoj Srbije kao regionalnog centra u oblasti nuklearne tehnologije.

Podsećamo, Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije“ i Kineski institut za atomsku energiju potpisali su u martu ove godine Memorandum o razumevanju kojim se uspostavlja akademska i naučno-tehnološka saradnju između dve institucije.

Memorandum ima za cilj unapređenje razmene znanja i iskustava, razvoj zajedničkih istraživanja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

