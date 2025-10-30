PS Fashion u misiji očuvanja endemskih vrsta Srbije – drveća koje nestaje

PS Fashion počeo je važnu ekološku misiju.

Čuvajmo naše posebnosti - Kompanija PS Fashion započela je važnu ekološku misiju – očuvanje genofonda Pančićeve omorike i piramidalne jele, dve endemske i ugrožene vrste koje predstavljaju prirodne simbole Srbije. Projekat se realizuje u saradnji sa Institutom za šumarstvo iz Beograda, a finansira se sredstvima prikupljenim od prodaje papirnih kesa u PS Fashion radnjama.

Decenijama ni jedna institucija nije sistematski radila na zaštiti piramidalne jele i Pančićeve omorike, ali je zahvaljujući podršci PS Fashion-a Institut uspeo da pokrene proces koji vraća ravnotežu našim šumama i doprinosi očuvanju njihove raznolikosti.

Zašto baš ove vrste?

Piramidalna jela, poznata kao „kraljica Peštera“, raste isključivo na Pešterskoj visoravni u blizini Sjenice, gde danas postoji svega nekoliko primeraka. Njeno očuvanje znači čuvanje dela iskonske prirode Srbije. Pančićeva omorika, endemit Balkana i „živi fosil“ svetske flore, opstala je kroz ledena doba, ali danas nestaje zbog bolesti, klimatskih promena i degradacije staništa.

Pet faza za očuvanje prirodne ravnoteže

Projekat se odvija kroz pet faza: sakupljanje semena, doradu i pripremu za setvu, proizvodnju kontejnerskih sadnica, formiranje semenske plantaže i sadnju na odabranim terenima. Proces od semena do sadnice spremne za sadnju traje tri do pet godina, uz kontrolisane uslove i stalni nadzor stručnjaka.

Rezultati koji ohrabruju

Nakon tri godine rada, ostvareni su konkretni rezultati – posađeno je 450 piramidalnih jela na Goču, a započeta je obnova prirodnih staništa na Javoru. U rasadnicima u Ivanjici i Beogradu nalazi se oko 500 sadnica piramidalne jele kalemljenjem i 5.000 uzgojenih iz semena. Paralelno, u rasadniku raste više od 11.000 sadnica Pančićeve omorike, od kojih će oko 12.000 mladih biljaka biti posađeno širom Srbije tokom naredne godine.

„Ovaj projekat nije samo čin pošumljavanja – to je ulaganje u budućnost prirode i zajednice. Naš cilj je da kao domaći brend doprinesemo očuvanju onoga što Srbiju čini jedinstvenom,“ poručuju iz PS Fashion-a.

Zajedno sa Institutom za šumarstvo, kompanija planira da svake godine sadi nove sadnice na Goču, Javoru i Goliji, čime se smanjuje rizik od nestanka ovih dragocenih vrsta.

Naredna sadnja planirana je krajem decembra ove ili početkom januara naredne godine.

Autor: Jovana Nerić