KLINIČKI CENTRI, BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA U SRBIJI PARIRAJU NAJRAZVIJENIJIM ZEMLJAMA SVETA: Država nikad više nije ulagala u zdravstveni sistem! (FOTO)

Klinički centri, bolnice i domovi zdravlja u Srbiji danas pariraju zdravstvenim ustanovama u najrazvijenimim zemljama sveta. Zahvaljujući milionskim sredstvima koje država psolednjih desetak godina ulaže u njihovu izdradnju i rekonstrukciju.

Samo u Beogradu trenutno se gradi ''Tiršova dva'', novi blok ''Hitne pomoći'' i rekonstruiše GAK Višegradska. Međutim savremeno zdravstvo dobijaju i drugi gradovi širom zemlje. Dovoljno je spomenuti Novi Sad, Niš, Kikindu, Loznicu, Aranđelovac, Leskovac, Vranje, Novi Pazar. Upravo takvi uslovi, vratili su više od 150 naših lekara iz inostranstva.

- Vraćaju se cele porodice, ulaze u naš sistem, kreću u naše škole, pričaju naš jezik. Vraćaju se iz Amerike, Emirata, Kuvajta iz svih živih zemalja...Prenose svoje iskustvo, unapređuju naš zdravstveni sistem - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Samo u Opštu bolnicu u Leskovcu, gde je u toku druga faza rekonstrukcije, vratilo se 8 lekara iz inostranstva.

- Najveća želja mi je bila bavljenje intenzivnom medicinom, za koju nisam imao mogućnosti. Fascinantno je sve što se dešava. Za nekoga ko se školuje 10 godina, radim sa opremom koju nisam imao priliku da probam, koju smo samo na sajmovima viđali - rekao je pomoćnik direktora opšte bolnice Leskovac Slobodan Gavrilović.

- Sami pacijenti ulaskom u novi deo se ponašaju drugačije, posotoji respekt, kada vide da je sve moderno, da država ulaže - rekao je direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević.

Država danas ulaže u mlade lekare i njihove specijalizacije, samo ove godine 100 najboljih diplomaca Medicinskog fakulteta i više od 500 medicinskih sestara i tehničara su dobili posao.

- Računajte unazad pet, šest, sedam godina koliko je lekara dobilo to. Zamislite da nije toliko urađeno, uloženo u decu. To je omogućio Aleksandar Vučić, da se deci koja su najbolja u zemlji dobiju posao u svojoj zemlji, specijalizaciju koju žele, i doktorske studije - rekao je Lončar.

Kada god je bilo novca u budžetu, Aleksandar Vučić je to odvajao za medicinare, rekao je ministar zdravlja.

Ministarstvo ima i brojne nove planove, kako bi se sistem rasteretio. Plan je da se u domovima zdravlja uvedu noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarem.

- Ljudi koji nisu za UC koji imaju prehladu, temperaturu, ali da ne bi oduzimali vreme i prostor onima koji su hitniji i kompleksniji, da mogu da odu da urade hitnu krvnu sliku, da spustimo temperaturu, da poslušaju pluća... - rekao je Lončar.

Ministar je naveo da je za nepunih 10 meseci urađeno više od 10 transplatacija, napravljeni su i pomaci kada je u pitanju lista čekanja, ali i operacija kolena.

Autor: D.Bošković