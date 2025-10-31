Sofronijević za Pink: Legalizacija bez šaltera - samo dva papira i gotovi ste! Svi detalji novog Zakona o legalizaciji

Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gostovala je u emisiji „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink, gde je istakla da novi Zakon o legalizaciji predstavlja civilizacijski i istorijski iskorak za Srbiju.
„Po prvi put ćemo imati uređene imovinske odnose na celoj teritoriji države. Ljudi decenijama žive u kućama i stanovima koji su pravno nevidljivi. Sada im dajemo priliku da, bez odlaska na šaltere i uz minimalnu dokumentaciju, upišu pravo svojine i budu svoji na svome“, rekla je Sofronijević.
Zakon omogućava građanima da poklone, naslede, upišu hipoteku i žive dostojanstveno. Ministarka je naglasila da će zakon doneti pravnu sigurnost i privredi, jer će olakšati planiranje investicija i razvoj.
Ministarka Sofronijević predstavila je ključne detalje novog Zakona o legalizaciji.
Kada počinju prijave?
Start: 8. decembar 2025.
Trajanje: 60 dana, uz mogućnost produženja
Potrebna dokumenta:
Važeća lična karta
Dokaz o sticanju nepokretnosti (npr. ugovor, ostavinsko rešenje)
Kako se prijaviti?
eGrađani – online prijava
Ostali građani – prijava u opštinama, gradovima i poštama
Trenutno dostupno 547 pošta, uskoro još 150
Šta vas čeka 8. decembra?
Monitor na pultu u opštini ili pošti
Pokazujete prstom svoju nepokretnost
Službenik skenira dokumenta – prijava završena!
„Cilj je da građani dobiju pravnu sigurnost, a država stabilne temelje za razvoj. Ovo je veliki pomak za Republiku Srbiju“, zaključila je ministarka.
Autor: Dalibor Stankov