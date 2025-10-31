Ubrzanje reformi u oblasti bezbednosti hrane i veterine radi otvaranja Klastera 5! Vlada Srbije usvojila je Plan za ispunjavanje najvažnijih obaveza u procesu pristupanja EU do kraja 2026. godine

U Palati „Srbija“ danas je održan radni sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva zdravlja posvećen napretku Srbije u ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 12, koje je od ključnog značaja za otvaranje Klastera 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija u pregovorima sa Evropskom unijom.

Sastanak je vodila državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i predsednica Pregovaračke grupe 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Stana Božović.

Božović je istakla da je oblast Poglavlja 12 jedna od najzahtevnijih u procesu usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, te da je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta i ubrzanje realizacije preuzetih obaveza ključni prioritet, kako bi Srbija pripremila Klaster 5 za otvaranje i obezbedila stabilne uslove za izvoz i plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište Evropske unije.

Ona je podsetila da je Vlada Republike Srbije usvojila Plan za ispunjavanje najvažnijih obaveza u procesu pristupanja EU do kraja 2026. godine, kojim su definisani konkretni koraci i dinamika sprovođenja aktivnosti u resornim institucijama.

Poseban fokus na sastanku bio je na Reformskoj agendi koja je deo Plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana. U okviru ove inicijative, odobreno je oko 95 miliona evra za reforme u oblasti poljoprivrede – unapređenje zakonodavnog okvira za Poglavlje 12, ubrzanje procesa komasacije i razvoj ruralne infrastrukture, kao značajni koraci ka jačanju konkurentnosti i integraciji u jedinstveno evropsko tržište.

Božović je naglasila da su saradnja institucija, transparentnost procesa i kontinuirani dijalog sa evropskim partnerima presudni za održiv i stabilan napredak u evropskim integracijama.

Šef Odseka za evropske integracije i multilateralnu saradnju, Milanka Davidović, predstavila je presek stanja u procesu integracija za Poglavlje 12, uključujući napredak, planirane aktivnosti i ključne izazove.

Pomoćnica ministra u Sektoru za upravne i normativne poslove, Milica Neđić, predstavila je trenutni status zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na ispunjavanje Merila 1, kao preduslov za otvaranje pregovora u ovom poglavlju. Predstavnik Ministarstva zdravlja izneo je informacije o aktivnostima u nadležnosti tog resora.

Na kraju sastanka, Stana Božović istakla je da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviti da predano sprovodi obaveze iz evropske agende, sa ciljem jačanja bezbednosti hrane, razvoja ruralnih sredina i unapređenja standarda domaće poljoprivredne proizvodnje, u interesu građana i poljoprivrednika Srbije.

