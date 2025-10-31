BEOGRADSKI SAJAM POKAZAO HUMANOST NA DELU: Deo prihoda od prodatih ulaznica biće DONIRAN porodicama nastradalih u padu nadstrešnice

Beogradski sajam je danas saopštio da će deo prihoda od prodatih ulaznica donirati porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu i time pokazati pijetet prema žrtvama.

Uprava Beogradskog sajma obaveštava posetioce i ljubitelje knjige da 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga traje do nedelje, 2. novembra, a radno vreme je svakog dana od 10 do 20 časova.

Kao što je ranije najavljeno, u subotu, 1. novembra, svaki posetilac koji donese dve knjige moći će besplatno da poseti Sajam knjiga, kao i Sajam obrazovanja koji se održava istovremeno.

Prikupljene knjige Beogradski sajam će donirati bibliotekama u ruralnim područjima širom Srbije, u okviru humanitarne akcije koja ima za cilj da obogati zalihe knjiga u manjim sredinama.

Beogradski sajam, koji u kontinuitetu posluje već 88 godina, ističe da ostaje posvećen negovanju kulture sećanja, humanosti i zajedništva.

Deo prihoda od prodatih ulaznica biće doniran porodicama nastradalih u nesreći koja se dogodila u Novom Sadu, kada je došlo do pada nadstrešnice, čime Sajam želi da oda počast žrtvama i pruži podršku njihovim porodicama.

Iz Beogradskog sajma poručuju da sa punim razumevanjem gledaju na svaki iskren čin saučešća, ali izražavaju sumnju u namere onih koji su najavili zatvaranje svojih štandova tokom trajanja sajma.

- Postavljamo logično pitanje: da li će izdavači koji su najavili da neće raditi u subotu 1. novembra, isti pijetet iskazati i time što tog dana neće otvarati svoje knjižare i internet prodavnice, gde takođe ostvaruju profit? – navodi se u saopštenju uprave Sajma.

Autor: Iva Besarabić