SAHRANE VIŠE NEĆE BITI ISTE! Evo kako će izgledati u budućnosti: Ekološki kovčezi, GROBLJA NA DNU MORA i biorazgradive urne

Ekološka svest stigla je i do pogrebnih preduzeća. Groblja na koralnim grebenima i kremacija bez spaljivanja - akvamacija, održive su alternative tradicionalnim sahranama. Međutim, sada ostaje najteži zadatak - borba protiv tabua, koji je prisutan mnogim zemljama.

Pogrebni sektor, koji je do pre samo nekoliko godina nudio isključivo tradicionalno sahranjivanje ili kremacije, sada se otvara nizu mnogo održivijih rešenja, piše španski "El Pais".

Biološki razgradive urne, pogrebna odela napravljena od gljiva, koralni grobovi, alkalna hidroliza i čak ljudski kompost (već legalizovan u 14 američkih saveznih država) predstavljaju neke od najinovativnijih opcija za one koji žele da njihov poslednji trag na svetu ne bude - "ugljenični".

U zemljama u kojima su hrišćanska uverenja duboko ukorenjena, poput Latinske Amerike i Kariba, koje "El Pais" navodi kao primere, napredak u ovim praksama ide sporijim, konzervativnijim tempom. Ipak, stručnjaci ističu, tvrdi list, da je "to samo pitanje vremena".

Zabrinjavajući porast emisije ugljen-dioksida

Kremacija jednog ljudskog tela stvara između 160 i 245 kilograma ugljen-dioksida, u zavisnosti od vrste peći, goriva i telesne mase pokojnika. To je približno količina emisije koju proizvede automobil tokom putovanja od oko 1.000 kilometara.

Budući da svake godine u svetu umre oko 70 miliona ljudi, čak i ako bi samo 20 odsto njih bilo kremirano, govorili bismo o 2.240.000 tona ugljen-dioksida godišnje - što bi bilo ekvivalentno 4,5 miliona letova na relaciji Njujork-London i nazad.

Tokom 2021. u vreme pandemije koronavirusa, jedno naučno istraživanje pokazalo je zabrinjavajući porast emisije ugljen-dioksida u atmosferu uzrokovan masovnim kremacijama žrtava kovida-19 u Meksiko Sitiju. Zbog toga se sve više ljudi pita - zašto ne bismo štitili životnu sredinu čak i nakon smrti?

"I poslednji čin mora biti održiv"

Johana Estrada, menadžerka operacija u pogrebnom preduzeću "Kapiljas de la Fe" u Kolumbiji, govori o "promeni paradigme" u poslednjoj deceniji.

- Svesni smo da naša delatnost ima snažan uticaj na životnu sredinu. Poštovanje uspomene na preminule mora ići ruku pod ruku sa održivošću - rekla je tokom video-poziva za španski medij.

Ova velika kompanija, prisutna u gotovo svakom kolumbijskom gradu, proširila je svoj katalog usluga iz društvene odgovornosti, ali i zbog zahteva samih klijenata.

- Sve češće nas pitaju za drugačije načine oproštaja - objašnjava Estrada.

"Akvamacija" - kremacija bez vatre

Pored biološki razgradivih urni i kovčega sa ekološkim sertifikatom, kompanija nudi i inovativan metod poznat kao alkalna hidroliza, odnosno akvamacija.

Ovaj proces koristi rastvor tople vode i alkalnu supstancu (najčešće kalijum ili natrijum-hidroksid) kako bi se telo razgradilo ubrzanim prirodnim putem. Umesto vatre, koristi se kombinacija pritiska i toplote (između 120 i 160 stepeni Celzijusa) zajedno sa alkalijama koje za oko tri sata razgrađuju meka tkiva, ostavljajući samo kosti koje se potom usitne i predaju porodici.

Ostatke je lako neutralisati i zbrinuti, a sama tehnologija smanjuje potrošnju energije za 90 odsto u odnosu na klasičnu kremaciju, ne oslobađa živu ni druge teške metale u atmosferu i, pored svega, oko 40 odsto je jeftinija.

Međutim, u mnogim zemljama, uključujući Kolumbiju, Meksiko i Kostariku, ovaj proces je dozvoljen samo za životinje, iako mnogi stručnjaci očekuju da će uskoro postati legalan i za ljude.

Groblja na koralnim grebenima

Postoje i druga pogrebna preduzeća koja se opredeljuju za kompenzaciju emisija ugljen-dioksida koje sama proizvode. Takav je slučaj sa jednim preduzećem iz Meksika, koje već pet godina svojim klijentima nudi mogućnost da se posmrtni ostaci njihovih bližnjih, pretvoreni u pepeo procesom klasične kremacije, iskoriste za stvaranje veštačkih koralnih grebena.

Fondacija je do sada "napravila" oko 5.000 ovakvih koralnih grebena širom sveta, dok je meksička pogrebna kuća prodala oko 320 takvih spomen-grobova u Meksičkom zalivu, većinu unapred - dakle, ljudi ih kupuju dok su još živi, planirajući svoje poslednje počivalište.

Zanimljivo je da su troškovi obične kremacije i onih koji biraju koralni grob gotovo isti.

Potencijalni rizici akvamacije

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Bogote rekao je za "Blu radio" da akvamacija nosi sa sobom potencijalne rizike.

"Alkalna hidroliza primenjena na ljudska tela mogla bi eksponencijalno povećati opasnost od zagađenja otpadnim vodama", saopštili su iz Sekretarijata.

Zakon koji bi omogućio primenu ove metode kod ljudskih ostataka predložen je u Kolumbiji 2023. godine, a taj predlog su podržali političari iz različitih partija, bez obzira na ideološku pripadnost.

- Ne smemo da politizujemo ovo pitanje. Ko želi da i dalje koristi klasičnu kremaciju - ima pravo na to. Ali ovo je alternativa za one koji razmišljaju o zaštiti životne sredine, koji su svesni da naša tela na kraju životnog ciklusa takođe zagađuju planetu - zaključuje Estrada.

