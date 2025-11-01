Kiša, zahlađenje i jak vetar stižu u Srbiju! Ovi delovi biće prvi na udaru: Ovo je tačna satnica pogoršanja

Vikend protiče u znaku pravog prolećnog vremena, a u prilog tome idu povišen pritisak i uticaj anticklona.

Temperature su kao usred aprila. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.

I u nastavku vikenda vreme u Srbiji biće vedro. Drugog dana vikenda biče još toplije, maksimalna temperatura i do 26 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 11 do 15 stepeni, vidimo da su one i za 10 stepeni više od napomeutog proseka i to kao posledica strujanja veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Da smo dublje zakoračili u jesen, podsetiće nas hladne noći i jutra, ali će one na severu Srbije i u Beogradu biti toplije, uz vrednosti iznad 10 stepeni.

U noći između nedelje i ponedeljka sledi naoblačenje i to će biti uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje u ponedeljak.

U ponedeljak ujutro i delom prepodneva u svim predelima Srbije biće suvo.

Već do sredine dana u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će se posle podne i do kraja dana proširiti na celu Srbiju.

Ovo pogoršanje vremena biće posledica prodora hladnog fronta, pri čemu će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, prolazno na udare i veoma jak.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Na udaru kiše i pljuskova, odnosno hladnog fronta biće prvo Bačka, zapad Srema i Mačve i Podrinja i to već do podneva, pa u tokom kasnijeg prepodneva.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18°C.

Prema kraju dana očekuje se dalji prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će u utorak biti još hladnije.

Ujutro se kiša očekuje u svim predelima. Pre podne u severnim, posle podne i u ostalim delovima Srbije očekuje se razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

Od srede se očekuje snažno jačanje anticklona, uz dalji porast vazdušnog pritiska, pa će uslediti stabilizacija vremena.

Jutra će biti hladna i maglovita, a tokom dana postepeni porast temperature vazduha.

Autor: A.A.