AKTUELNO

Društvo

OLUJNA MASA SA ALPA JURI PREMA SRBIJI Evo u koliko sati će udariti! Cirkulisaće satima nad nama (MAPA)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Iako je novembar počeo iznenađujuće toplim danima i temperaturama koje su dostizale više od 20 stepeni, promena vremena je na pragu. Već sutra Srbiju očekuju kiša i grmljavina, a kišni oblaci će se postepeno širiti preko većeg dela zemlje.

Do kraja dana, prema najnovijoj najavi RHMZ, slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Najviša temperatura od 19 do 26 stepeni Celzijusa.

Međutim, tokom noći između nedelje i ponedeljka sledi naoblačenje i to će biti uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje u ponedeljak. Snažan oblačni sistem i hladni front sa padavinama, uz zahlađenje, u Srbiju stižu sa Alpa i nastavljaju dalje prema našem regionu.

Kretanje vremena po satima u periodu od 12h do 22h

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: Printscreen/vremeradar

Kako najavljuje RHMZ, sutra ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, uz zahlađenje.

U 5h ujutru kišni oblaci ulaze u Srbiju

Sudeći prema radarskim slikama sa meteorološkog sajta "Vreme i radar", kišni oblaci ulaze u Srbiju u 5 časova ujutru u ponedeljak.

Prema najavi RHMZ, prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlјe i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Sutra će na snazi će biti žuti meteo alarm u većem delu Srbije i to zbog dve opasne pojave - kiše i grmljavine. Najniža temperatura od 4 do 14 stepeni, a najviša od 13 stepeni na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku.

Autor: Jovana Nerić

#Alpi

#Kiša

#Oluja

#Vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

SUPERĆELIJSKI FRONT JURI PREMA NAMA Alarm u regionu: Olujna masa prvo će udariti ova mesta! Prete i gradonosne nepogode - evo i kada

Društvo

U HRVATSKOJ SNEŽNA MEĆAVA PRAVI HAOS! Isti oblak na putu ka Srbiji, evo gde će biti najkritičnije!

Društvo

Kakve su vrućine u Africi i Beogradu? Devojka iz Ugande je u šoku, ovo u životu nije osetila (VIDEO)

Društvo

SNAŽAN CIKLON JURI PREMA SRBIJI, HLADNA OLUJNA MASA NA PRAGU: Udari vetra, košava i zahlađenje su tek početak! Evo ŠTA NAS OČEKUJE ZA VIKEND

Društvo

NEVREME ĆE TRAJATI DANIM! Olujni talas krenuo prema Srbiji - RHMZ izdao hitno upozorenje: Crni oblaci već nad OVIM delovima, udariće i na Beograd

Društvo

40 STEPENI IZMERENO JE U OVIM GRADOVIMA SRBIJE: Paklene vrućine dostigle vrhunac, evo gde je kritično