MALOLETNI BEOGRAĐANI UMESTO U ŠKOLU, IDU U KRAĐU! Deca (12) MASOVNO pljačkaju objekte u Beogradu: Ovo im je glavna 'meta'

Napadi se dešavaju na apoteke i pekare, a najčešće se koriste noževi i sprejevi. Zaposleni su zabrinuti zbog učestalih incidenta i nesigurnosti uprkos video nadzoru.

Pljačke uslužnih objekata u Beogradu, iza kojih stoje maloletnici, sve su učestalije. Grupa dece, od kojih najstarije ima 14 godina, već nedeljama upada u pekare i apoteke, preti zaposlenima i otima novac. Poslednji slučaj zabeležen je nedavno na Vračaru, a slični napadi dogodili su se na Paliluli i Banjici, gde je prvi napad zabeležen još u julu mesecu.

Apoteke u prestonici poslednjih meseci postale su laka meta razbojnika, i to maloletnih. Ne prezaju ni da koriste oružje poput noža, ali i biber spreja. S druge strane zaposleni su u strahu,a dodatno ih zabrinjava to što se i pored video nadzora u nekim objektima razbojništva ponavljaju.

Radnici u strahu

- Nama se to dešava već negde od leta, početkom jula smo imali prvi slučaj, kada su, kasnije smo saznali, dva maloletnika upala ovde. U tom trenutku nisu dirali ništa iz apoteke, ali su uspeli da ukradu novčanik iz torbe zaposlene. Bili su prilično slobodni i sve nas je posle toga šokiralo to da oni zapravo imaju 12 i 13 godina. Ono što nas je kasnije još više zabrinulo jeste to da se taj slučaj ponavlja, da smo mi početkom ovog meseca imali upad ista dva lica u drugu apoteku, gde je ovog puta bio i fizički kontakt, odnosno zaposlene su bukvalno fizički napali, odgurivali i iz kase uzeli novac. Opet je policija došla vrlo brzo, opet smo znali ko je u pitanju, čak su nakon dva, tri dana zvali da nam vrate deo novca. Ali u celom ovom slučaju novac je najmanji problem jer smo stvarno u strahu, jer ne znamo kako da se zaštitimo. to sada više nema veze sa vremenom. Prvi od dva puta su dolazili u večernjim časovima, ali pre neki dan nam se desilo da je ista ekipa ušla u 10 ujutru - kaže Jovana Simić, farmaceut za Blic.

Laka meta, lak beg

Apoteke su laka meta jer u većini njih, novac nije dodatno obezbeđen. Upravo ta dostupnost gotovine, ali i činjenica da u apotekama uglavnom rade žene i da nema fizičkog obezbeđenja, čini ih pogodnim metama za brze pljačke, ali i lak beg. Ukoliko pak dođe do pronalaska učinioca, pravni epilog izostaje jer ne podležu krivičnoj odgovornosti.

- Pretpostavljam da nije u cilju da što više novca pridobiju, nego eto prosto da imaju za te neke svoje potrebe. Isto to mogu da naglasim da je važno da se pronađu ta deca iz razloga da vidimo i gde ide taj novac. Druga stvar koja može da bude je da maloletnike iskorišćavaju određene grupe ljudi, zbog toga što vrlo dobro znaju da ne podlažu krivičnoj odgovornosti, pa da za njih organizovano vrše te pljačke i razbojništva. Videli smo da u određenim slučajevima je korišćeno i oružje, videli smo i na videosnimcima koji su bili dostupni da oni ni ne pokušavaju da sakriju svoj identitet, jer su vrlo svesni činjenice da su krivično neodgovorni za svoje ponašanje do 14. godine - kaže Isidora Milosavljević, iz Centra za bezbednost.

Umesto u školu - u krađu

S obzirom na ograničene pravne mogućnosti, postavlja se pitanje, ko i na koji način treba i može da zaustavi decu koja su, umesto u školu, krenula u pljačku.

- Pre svega treba da menjamo Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela. Ne zbog toga da bismo uveli neke represivne mere. Represivne mere ne daju ne znam kakve rezultate na mlade. Znači, moramo da nađemo neki balans tu između zakona, između vaspitanja, između škole, obrazovanja. Znači, ako roditelji zakažu, tu je škola, ako škola zakaže, to su roditelji. Ako i jedni i drugi zakažu, tu bi bio sistem da preuzme odgovornost. Znači, gde će sa tom decom? Jer ranije su deca smeštana u neke institucije. Mislim da taj institucionalni tretman trenutno nije mesto gde treba smestiti dete i očekivati da će se popraviti. Znači, one ne funkcionišu kako bi trebalo. Da li treba da uvedemo nešto novo? Sad bi trebalo neki stručni timovi da se sastanu i da se to rešava brzo i efikasno, ali da se uzme sve u obzir - ističe Nataša Andonovski, specijalni pedagog.

Dok policija i institucije traže način da zaustave maloletnike, jedno je sigurno - bez zajedničke reakcije deca koja bi trebalo da uče o zdravlju – danas napadaju upravo one koji o zdravlju brinu.

Autor: Jovana Nerić