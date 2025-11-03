'OBRAZOVANJE JE JEDINI KAPITAL KOJI NE PROPADA'! Srednja škola 'Nikola Tesla' iz Novog Pazara na Sajmu Obrazovanja: Mladi da uče, jer jedino tako grade bolju budućnost

Na nedavno završenom Sajmu obrazovanja u Beogradu, predstavnici škola, nastavnici zajedno sa svojim đacima i brojnim posetiocima svedočili su brojem i interesovanjem da je "obrazovana Srbija, uspešna Srbija".

Jedna od škola koje su uzele učešće, bila je i srednja škola iz Novog Pazara "Nikola Tesla" čiji su učenici i nastavnici bili deo ove, sada već tradicionalne manifestacije.

- Obrazovanje je jedini kapital koji ne propada, mi u našoj školi pratimo standarde koje sobom nosi vrhunski kvalitet nastave i uslova za našu decu. Želimo da doprinesemo, kroz obrazovanje kadrova ne samo gradu iz kojeg dolazimo, već i celoj našoj zemlji, imajući u vidu da su mnogi naši bivši učenici sada zaposleni po vrhunskim kliničkim centrima, bolnicama i domovima zdravlja, kako u našoj zemlji tako i širom Evrope.

- Sajam obrazovanja je izuzetna prilika da pokažemo da je knjiga neiscrpni izvor znanja i da mladi treba da uče, jer jedino tako grade bolju budućnost. Mi, nastavnici, moramo svaki dan da se trudimo da našim učenicima posvetimo maksimalnu pažnju i da im prenesemo što više znanja, kako bi oni, jednog dana, to isto znanje predali sledećoj generaciji, jer, tako se gradi budućnost- vrednim učenjem, jer u knjizi je nauka i budućnost. Moramo koračati napred, uz knjigu i sa knjigom sećajući se uvek velikana našeg prosvetiteljstva, Dositeja Obradovića, koji nam je to ostavio u amanet u ona teška vremena, kada se pismenost sticala pred osvot slobode, da bi mi danas, u slobodi, činili još više za buduće naraštaje - rekla je vlasnica i direktorka srednje škole "Nikola Tesla" iz Novog Pazara prof. dr Birsena Numanović Duljević.

Podsetimo, 54. Sajam obrazovanja održan je u Beogradu od 29. oktobra do 02. novembra pod sloganom "Obrazovana Srbija, uspešna Srbija".