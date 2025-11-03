AKTUELNO

10 GSP LINIJA OD SUTRA MENJA TRASE: Evo dokad će trajati radovi u ulici Pariske komune

Uspostavljeno je privremeno stajalište "Fontana 1" u Ulici Otona Župančića.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, od 4. do 9. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančića do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

linije 18 i 78 – vozila će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama;

linije 72, 75, 76, 77, 82, 708, 15N i A1 – vozila će u smeru ka Surčinu, Bežanijskoj kosi i Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama.

Uspostavlja se privremeno stajalište „Fontana 1” u Ulici Otona Župančića, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 25 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Pariske komune.

