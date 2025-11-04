Sara je 45 godina čekala da ima intimne odnose: Tokom prve bračne noći došla je dok šokantnog otkrića

Još kao tinejdžerka, Sara, danas 45-godišnjakinja, donela je hrabru odluku da sačeka pravog muškarca pre nego što izgubi nevinost.

Ali tokom svoje bračne noći, ona i njen suprug Martin (takođe 45) otkrili su da Sara ima retko zdravstveno stanje zbog kojeg ima probleme prilikom intimnih odnosa. Sara koja radi u marketingu sada štedi novac za operaciju kako bi mogla da reši problem i zajedno sa Martinom zasnuje porodicu.

"Čekala sam čitav život da imam seks, i naravno da je to otežavalo veze. Ali kad sam upoznala Martina, odmah sam znala da je on taj pravi“, priča Sara.

„Pristao je da sačeka brak, ali kad je došao naš veliki dan jednostavno nije išlo. Bilo je bolno i frustrirajuće, ali nas je to još više zbližilo. Jedva čekamo da konzumiramo našu ljubav.“

Vera i porodično vaspitanje

Sara je odrasla u hrišćanskoj porodici, a njena majka Pamela joj je priznala da je i sama čekala brak.

"Delimično me na to navela vera i porodica,“ kaže Sara iz Hertfordšira.

"Ali pre svega, to je bila moja lična odluka. Nikad mi se nije dopadala ideja o neobaveznim vezama i avanturama. Nisam želela da budem samohrana majka. Odrasla sam uz Diznijeve bajke, gde se devojka i mladić zaljube i žive srećno do kraja života. Ja sam uvek bila romantična duša i želela sam da budem ludo zaljubljena u svog jedinog kada to jednom učinim.“

Sara dodaje da je njena majka imala isto medicinsko stanje i morala je na operaciju, ali Sara tada nije ni pomislila da bi mogla imati isti problem.

Trauma iz detinjstva

Sara otkriva i mračniju stranu svoje odluke da sačeka brak.

"Kao mala, bila sam seksualno zlostavljana od strane porodičnog prijatelja,“ kaže tiho.

"Nikada nije odgovarao za to, a kasnije je umro. Ali ja te napade nikada nisam zaboravila. Rasla sam sa strahom od muškaraca, posebno od muških polnih organa. Nosila sam te ožiljke kroz ceo život.“

"Zbog tog iskustva, zajedno sa verom i sopstvenim uverenjima, bila sam još odlučnija da čekam brak.“

Ljubavni život pun razočaranja

Kroz svoje dvadesete i tridesete, Sara je shvatila da većina muškaraca nije spremna da čeka.

"Nikada nisam imala ozbiljnu vezu, jer čim bih spomenula da želim da čekam, muškarci bi nestali,“ priznaje.

„Bila sam na dejting sajtovima, ali neverovatno je koliko brzo muškarci pokreću temu seksa, najčešće ne bih stigla ni do prvog sastanka", kaže ova devojka pa dodaje da joj je bilo teško kad je shvatila da su površni:

"Naravno da je bilo teško, ali sam i shvatila koliko su neki površni. Ako ih ne zanimaš kao osoba, već samo kao telo, bolje je biti sam.“

Ljubav preko aplikacije

U januaru 2020. godine upoznala je Martina, prodavca tepiha, preko aplikacije Bumble.

"Odmah smo kliknuli,“ seća se. "Rekla sam mu da želim da čekam brak, i nervozno sam čekala njegov odgovor. A on je napisao: ‘Tvoje telo, tvoj izbor.’ Takvo olakšanje!“

Zbog pandemije nisu se sreli sve do septembra te godine

"Bilo je kao da se srećem sa starim prijateljem ali uživo mi se dopao još više,“ priča Sara kroz osmeh.

Njihove veze su bile nežne i tople izlasci, muzeji, bioskopi, večere.

"Vrlo smo različiti, ali savršeno se dopunjujemo. Martin je stidljiv i ceni moju strpljivost. Potpuno razume moje izbore.“

Na Dan zaljubljenih 2023. godine, Martin ju je zaprosio na jedno koleno u restoranu.

Nažalost, njenu sreću ubrzo je zasenila tragedija, dve nedelje kasnije izgubila je majku, koja je preminula od raka u 72. godini.

