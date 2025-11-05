Džamić o mesecu muškog zdravlja: Karcinom prostate najčešći tumor, važna prevencija

Kampanja "Šefe, koji ti je vrag" posvećena je novembru, mesecu muškog zdravlja i za cilj ima da ohrabri muškarce da odlaze na preventivne preglede.

Tim povodom direktor Klinike za urologiju Univeritetskog Kliničkog centra Srbije dr Zoran Džamić rekao je da je karcinom prostate najčešći maligni tumor kod muškaraca koji je posebno opasan zbog toga što ne daje ni jedan specifičan simptom koji bi pacijenta odmah naveo da potraži lekarsku pomoć.

"Simptomi poput učestalog ili otežanog mokrenja ili osećaja neispražnjene bešike često su posledica benignog uvećanja, što otežava razlikovanje između dobroćudnog i zloćudnog oboljenja. Zbog toga savetujemo muškarcima da od sredine pete decenije života, a naročito ako postoji pozitivna porodična anamneza, jednom godišnje urade PSA test i obave urološki pregled", naveo je Džamić.

Dodao je da rano otkrivanje daje mogućnost potpunog izlečenja, dok savremene terapije i napredne hirurške tehnike, uključujući i očekivano uvođenje robotske hirurgije, značajno poboljšavaju ishode lečenja i u uznapredovalim fazama bolesti.

"Karcinom bubrega, s druge strane, spada u bolesti koje se teško mogu prepoznati na osnovu simptoma. Za razliku od raka prostate, ne postoje tumorski markeri koji bi ukazali na bolest, pa je ultrazvučni pregled najvažniji alat za ranu dijagnostiku. Redovno izvođenje ultrazvuka omogućava otkrivanje tumora u fazi kada je izlečenje u potpunosti moguće. Hirurgija je i dalje osnovni način lečenja, potpunim uklanjanjem bubrega (radikalna nefrektomija) ili, kada je moguće, operacijom koja čuva organ. Kod tumora do pet do šest centimetara često je moguće odstraniti samo promenu i sačuvati bubreg, što značajno poboljšava kvalitet života pacijenata. S druge strane, rak mokraćne bešike je izuzetno agresivna bolest koja se teško leči i često brzo napreduje. Krv u urinu, čak i ako se javlja povremeno i bez bola, najčešće je prvi i jasan znak da treba posumnjati na ovu bolest", rekao je Džamić.

Dodao je da mnogi pacijenti zbog straha izbegavaju da potraže lekarsku pomoć.

"Rana dijagnoza, efikasna hirurgija i primena savremenih terapija predstavljaju ključ uspeha u lečenju, a nove terapijske opcije koje su već dostupne u svetu, daju nadu da će i naši pacijenti uskoro imati pristup tim lekovima", istakao je Džamić.

Svake godine više od 6.000 ljudi u Srbiji oboli od raka bešike, prostate, bubrega i testisa, a oko 2.500 izgubi bitku sa ovim bolestima.

Iza svake brojke stoji priča o borbi, tišini i strahu, ali i o mogućnosti da se bolest pobedi, ako se otkrije na vreme.

Rak je i dalje jedan od najvećih neprijatelja zdravlja, a podaci Instituta za javno zdravlje "Doktor Milan Jovanović Batut" pokazuju da godišnje u Srbiji od malignih bolesti oboli više od 42.000 ljudi, dok više od polovine izgubi život od posledica karcinoma.



Autor: Jovana Nerić