Stiže nova pomoć za zdravstvo: Prva na spisku su OVA 4 KLINIČKA CENTRA

Ministar finansija Siniša Mali i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) Robert de Grot potpisali su Ugovor o zajmu za drugu fazu rekonstrukcije kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ukupne vrednosti od 662 miliona evra.

Potpisivanjem ugovora zvanično počinje druga faza projekta koji obuhvata modernizaciju, obnovu i proširenja četiri klinička centra.

Od toga, zajam od EIB-a iznosi ukupno 315 miliona evra kroz potpisivanje dva finansijska ugovora, prvi u iznosu do 157 miliona evra, koji je potpisan u ponedeljak, i drugi u iznosu do 158 miliona evra, čije se potpisivanje planira u 2026. godini, dok ulaganje Srbije iznosi 347 miliona evra.

Završetak svih novih i rekonstruisanih objekata planiran je za kraj 2032. godine.

Direktor Kliničkog centra u Nišu prof. dr Zoran Perišić kaže za Informer da je ovo primer koliko država vodi računa o pacijentima, njihovim životima i uslovima u kojima borave tokom lečenja.

- Niš je prvi grad koji je dobio novi Klinički centar 2018 godine i zahvljujući kojem je tokom korone spašen na hiljade života. Novim centrom Niš je dobio najsavremeniji dijagnostički i terapijski centar u tom trenutku u Srbiji - kaže prof. dr Perišić i ističe:

- Drago mi je da se nastavlja i dalje ulaganje u niško zdravstvo, pa će u drugomdelu rekonstrukcije Kliničkog centra u Nišu, biti izgrađena zgrada Poliklinike, ali će se preseliti i psihijatrija za odrasle u novi objekat, biće renovirana Infektivna klinika. Takođe i ambulante kardiologije. Renoviraće se i centralni vešaraj, kao i kuhinja. Sve ovo podryaumeva i opremanje novih objekata medicinskom opremom. To je ono što ide preko Evropske banke.

Na pitanje šta je još u planu kada je reč o KC Niš, prof. dr Perišić odgovara:

- Sledeće godine započinje gradnja Klinike za ginekologiju sa porodilištem. Da bi to počeli, moramo da napravimo plan za izgradnju dve garaže koje će imati oko 1.000 parking mesta. Ali, ono što je posebno važno ne samo za Niš, već i za ostale ustanove u Srbiji jeste povratak medicinskih radnika iz dijaspore i obezbeđivanje specijalizacije i doktorskih studija najboljim našim diplomcima. Sve ovo pokazuje kvalitet našeg zdravstva i njegovu poziciju među velim centrima u svetu i Evropi.

Autor: S.M.