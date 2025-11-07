OZBILJAN HAOS U NAJAVI: Pašće velika količina kiše za 24 sata, evo gde će da VEJE SNEG: Petak i vremenski obrt, stiže i drastično zahlađenje

Nakon perioda relativno prijatnih dana vremenska situacija u Srbiji se promenila najavljujući time kraj epizode toplijeg i suvog vremena.
Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) izdali su upozorenje zbog veće količine padavina u petak, a nestabilnosti se očekuju i narednih dana, tokom vikenda i početkom iduće nedelje. Oblačno i hladnije vreme već je stupilo na snagu, donoseći sa sobom neprijatnu kombinaciju kiše, a na višim nadmorskim visinama i snega.
Kiša već lije u ovim delovima Srbije
Od jutros umerena kiša pada na istoku i jugoistoku Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevkom okrugu. Kako se vidi na sajtu "vreme radar" kiša trenutno pada na području Niša, Kruševca, Kragujevca, ali i Vranja.
U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.
Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.
Zbog količine padavina veće od 30 l/m² za 24 sata za istok i jugoistok zemlje uključen je „žuti“ meteoalarm.
- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.
Očekivana količina padavina može biti uzrok:
izazivanja poplava
problema u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje
problema u saobraćaju
moguće pojava odrona i klizišta
indirektnog uticaja na bezbednost ljudi i životinja
U Beogradu su danas mogući pljuskovi. Najniža temperatura 7 stepeni, najviša 13 stepeni.
Za vikend oblačno i kišovito
U subotu će u Srbiji biti prretežno oblačno, u većini mesta s kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša od 9 do 13 stepeni.
U Beogradu će padati slaba kiša. Minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna 12 stepeni.
U nedelju umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne uglavnom suvo, posle podne, uveče i noću u većini mesta sa kišom. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 13 do 16 stepeni.
Drugog dana vikenda u Beogradu su mogući pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura 7 stepeni, najviša 13 stepeni.
Prestanak padavina i dolazak stabilnijeg vremena
U ponedeljak će biti oblačno i u većini mesta sa kišom. Uveče i u toku noći prestanak padavina. Vetar u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni.
U Beogradu kiša, najniža temperatura 9 stepeni, najviša 11 stepeni.
-U utorak delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša. Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije – objavio je RHMZ.
Kakav će biti novembar
Prema sezonskoj vremenskoj prognozi za novembar u većem Srbije biće toplije i prosečno vlažno vreme.
srednja minimalna temperatura u novembru biće u proseku biti viša za 1 do 2 stepena
u Beogradu i široj okolini vrednost srednje minimalne temperature biće oko 5.2 stepena
srednja maksimalna temperatura u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka za 1 do 2 stepena
u Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 12.2 stepeni
u većem delu Srbije mesečna suma padavina zadržavaće se u granicama proseka, sa vrednostima do 5 mm višim, a u Vojvodini će biti iznad višegodišnjeg proseka za 5 mm do 10 mm
u Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 60 mm
