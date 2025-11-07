Nezavisni sindikat policije: Ministarstvo unutrašnjih poslova počelo sa isplatom otpremnina

Prema informacijama dobijenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, isplata otpremnina zaposlenima koji su se penzionisali otpočela je danas, 07. novembra 2025. godine, a planirano je da proces bude u potpunosti završen do 10. novembra 2025. godine.

Kako je saopšteno iz Nezavisnog sindikata policije, ovaj pozitivan pomak usledio je nakon inicijative i apela sindikata upućenog nadležnima u Ministarstvu, sa zahtevom da se zastoj u isplati otpremnina hitno otkloni.

„Naše uporno insistiranje urodilo je plodom, poslodavac je uvažio naše predloge i preduzeo sve mere kako bi kolege koje su otišle u penziju u najkraćem roku dobile zasluženu otpremninu“, saopšteno je iz Nezavisnog sindikata policije.

Iz sindikata su posebno pohvalili kabinet ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i Sektor za logistiku, koji su, kako navode, „pokazali izuzetnu brzinu, odgovornost i profesionalnost u rešavanju ovog pitanja“.

„Ovo je još jedan primer uspešne saradnje između predstavnika sindikata i resornog ministarstva, kojom se potvrđuje da dijalog i zajedničko delovanje donose konkretne rezultate u interesu zaposlenih“, poručuju iz Nezavisnog sindikata policije.

Autor: S.M.