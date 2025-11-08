Šta to leti iznad Šapca? Žena kamerom na telefonu 'uhvatila' neobičnu mrlju na nebu: Objavljen sporan snimak

Neobična svetlost uhvaćena je sinoć kamerom mobilnog telefona na nebu u Šapcu, a koja je sada izazvala pravu pometnju među stanovnicima ovog grada.

O celom ovom događaju javnost je obavestila Instagram stranica "vestisabac", koja je i objavila sporan snimak sa neba iznad Šapca.

"Sinoć smo dobili ove video snimke od jedne čitateljke koja je napisala 'Ovo nisu avioni'", piše pomenuta stranica.

Kako se vidi na video snimku, kroz maglovito nebo nad Šapcem provlači se čudna svetlosna mrlja, a za koju se još sa sigurnošću ne može tačno tvrditi šta je, dok ista, ipak, dosta liči na rasvetu iz nekog obližnjeg noćnog kluba.

To smatraju i pojedini korisnici društvenih mreža, koji su u komentarima pisali da je najverovatnije reč o reflektoru.

Šta vi mislite? Pišite nam u komentarima.

Autor: S.M.