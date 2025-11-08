AKTUELNO

STIŽE NAM CIKLON SA JADRANA! Srbiju očekuje novi talas padavina, evo i kada: Ovaj deo zemlje biće prvu na udaru

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

U Srbiji je danas bio pravi jesenji dan, uz kišovito vreme.

Na vreme u Srbiji drugog dana vikenda i u ponedeljak uticaće ciklon sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati preko Jadranskog mora.

On će našem području doneti novi talas padavina.

U nedelju veći deo dana suvo, ali i toplije, uz maksimalne temperature od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni.

Uveče na jugozapadu, tokom noći i u ostalim predelima Srbije sa Jadrana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U ponedeljak kišovito, povremeno sa pljuskovima.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje, prvo na severu Srbije.

Od srede stabilizacija vremena, prema kraju sedmice i porast temperatura.

Autor: D.Bošković

