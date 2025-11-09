PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE VELIKOG SVETITELJA Ako se iskreno pomolite ispuniće vam svaku želju, a jednu stvar nikako ne radite

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Nestora, učenika Svetog Dimitrija, čiji smo dan slavili juče. Iako ovaj svetac u crkvenom kalendari nije obeležen crvenim slovom, veoma je poštovan i cenjen kod našeg naroda.

Nestor je učenik Svetog Dimitrija koji se jedini suprotstavio caru Maksimilijanu. Car Maksimilijan (240-310) uživao je u gladijatorskim borbama, a njegov ljubimac bio je nepobedivi gladijator Lije, džinovske građe. Kada bi ponestalo dobrovoljaca za borbe, Liju su u arenu izvodili hrišćane, koje je ubijao sa sadističkim zadovoljstvom.

Mladi hrišćanin Nestor više to nije mogao da trpi i odlučio je da izađe na megdan džinu Liju. Prethodno je otišao u posetu svom učitelju, utamničenom Svetom Dimitriju, od koga je tražio blagoslov. Rekao mu je da više ne može da sluša o zverstvima gladijatora i da je spreman da se bori sa Lijem i pogine.

Za Lijeve borbe napravljena je posebna scena, nalik terasi na stubovima, a ispod, oko terase, pobodena su koplja sa oštricama uvis. Lije je, kada bi pobedio u rvanju, protivnike sa terase bacao na koplja, dok je publika oduševljeno klicala uživajući u mukama umirućeg, koji se uvijao na kopljima.

Borba je okupila mnogo publike, a prisustvovao je i car Maksimilijan. Okupljeni su odvraćali Nestora i unapred žalili jer će poginuti u mukama, ali se on prekrstio, rekavši: "Bože Dimitrijev, pomozi mi".

Nestor je pobedio do tada nepobedivog gladijatora, bacio ga na koplja na kojima je džin ubzo umro u mukama. Nestor se prekrstio se pred carem i publikom i uzviknuo: "Neka živi Bog Dimitrijev", dok je narod vikao "Veliki je Bog Dimitrijev".

Car Maksimilijan je bio postiđen i uplašen od moguće pobune netom osokoljenih hrišćana i zato je naredio vojnicima da ubiju i Nestora i Svetog Dimitrija, koji su tako završili svoj zemaljski život 306. godine posle Hrista. Nestora su posekli mačevima, Svetog Dimitrija gađali su kopljima.

Običaji i verovanja

Predanja kažu da je Sveti Nestor mnoge gradove izbavio od aždaja i drugih prokletinja. U pojedinim delovima Srbije na ovaj dan ne otvaraju ambare i ne diraju koš sa žitom da ne bi miševi zatirali useve. Predanje kaže da će svima onima koji se Svetom Nestoru iskreno pomole biti ispunjena svaka želja.

Tropar (glas 4):

“Mučenik Tvoj Gospode, Nestor, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”



Autor: Jovana Nerić