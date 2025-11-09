MAGLOVITO JUTRO PA PLJUSAK! Pada živa na termometru - Evo šta nas očekuje narednih dana

Jutro u Srbiji maglovito, a potom tokom dana kišno i oblačno vreme zahvatiće gotovo svaki deo naše zemlje.

Nakon maglovitog jutra u pojedinim delovima Srbije tokom dana biće umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren južni vetar, na severu slab severni. Najniža temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16.

Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima Srbije, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

U Beogradu je ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura očekuje se od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 14. Tokom večeri i noći biće oblačno vreme sa kišom.

Vreme narednih dana

U ponedeljak se očekuje oblačno vreme sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Prestanak padavina uslediće uveče i tokom noći.

U utorak se očekuje postepeno razvedravanje, a od srede jutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti suvo sa sunčanim periodima.



Autor: Jovana Nerić