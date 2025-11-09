GRADONAČELNIK POLOŽIO VENAC NA SPOMEN-KRST PALIM BORCIMA: Sloboda i suverenitet skupo su plaćeni – naša je dužnost da budemo dostojni toga (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin položio je danas venac na Spomen-krst palim borcima od 1912. do 1918. godine u porti Uspenske crkve, povodom obeležavanja 9. novembra, Dana slobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu.

Povodom obeležavanja 9. novembra – Dana oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zajedno je sa delegacijom Vojske Srbije, predstavnicima Južnobačkog upravnog okruga i potomcima učesnika oslobodilačkih ratova, položio venac na Spomen krst palim borcima od 1912. do 1918. godine u porti Uspenske crkve.

Pomen stradalim junacima služilo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, a gradonačelnik Mićin uputio je tom prilikom čestitku sugrađanima.

– Novi Sad sa ponosom obeležava 107. godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Oslobodilačka srpska vojska, nakon velikih stradanja i još većih pobeda, donela je 9. novembra 1918. godine slobodu našem gradu. Tada je otpočeo period ubrzane obnove, razvoja i napretka Novog Sada. Danas je više nego ikada, važno da čuvamo sećanje na te heroje i njihovu žrtvu. Naša sloboda i suverenitet su skupo plaćeni, i dužnost nam je da budemo dostojni njihove borbe. Novi Sad je grad koji gleda napred, koji se razvija, ali koji nikada ne zaboravlja svoje korene. Ujedinjeni, sa odgovornošću prema prošlim i budućim generacijama, nastavićemo da gradimo grad u kojem će svi moći da žive dostojanstveno i ponosno – naglasio je Mićin čestitavši Dan oslobođenja svim sugrađanima, kao i Dan Prve brigade kopnene vojske svim njenim pripadnicima.

Tanjug /GRAD NOVI SAD Tanjug /GRAD NOVI SAD Tanjug /GRAD NOVI SAD Tanjug /GRAD NOVI SAD Previous Next

Autor: Jovana Nerić