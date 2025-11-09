Željko Mitrović se osvrnuo na političku i ekonomsku situacija u svetu, pa pomenuo Srbiju: Još nije kasno da se probudimo i u sledeću deceniju uđemo sa manje ožiljaka od ostalih

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović upozorio je da se svet nalazi pred jednom od možda najvećih ekonomskih krizu.

- Šta uopšte znači biti fer u međunarodnoj politici? Pravda se pretvorila u pravdanje, a interesi su zavladali u svom najbrutalnijem obliku! Svi se prave ludi kao da na vratima cele planete, nije najveća ekonomska kriza, možda i u celoj savremenoj istoriji! - naveo je Mitrović i dodao:

Mnoge zemlje se naoružavaju, veštačka inteligencija će generisati novu recesiju a glad za rudarsko-geološkim bogatstvima postaje glavni razlog za sve više sukoba na planeti! Interesi različitih naroda više nisu ekvivalentni slobodi i pravdi, već osnovni motor savremenog ustrojstva i političkog odlučivanja!

- U politici više nije moguće jednovremeno biti fer, a u isto vreme voditi se interesima, uglavnom su svi pohrlili za interisima što je razumljivo, ali još niko nije rekao glasno da smo planetarno suspendovali sve tekovine savremene civilizacije i počinjemo da ličimo na toljaga-pleme iz kamenog doba, a ne na homosapiense iz 21. veka! - istakao je Mitrović.

Kako je dodao, kad na sve ovo dodamo lokalne političke nesuglasice, koje su dodatni ali potpuno suvišan faktor u ovakvim okolnostima, svakako se nameće pitanje, GDE JE NESTAO ZDRAV RAZUM, ljudima koji sebi dodatno otežavaju život!

- Ljudi to rade sami sebi! Zbir ličnih nezadoljstava formira grupe nezadovoljnih i artikuliše se kao želja za promenama, ali ljudi moraju da razumeju, da promene same po sebi ne vraćaju kredit banci umesto njih, neće sprečiti izvršitelja da pleni imovinu, neće im vaspitati decu umesto njih, promene neće sprečiti da muž vara ženu i obrnuto!To će ljudi morati sami da reše, jer ponoviću po ko zna koji put, oslonce moramo tražiti u sebi a ne van sebe! Dakle mislim da je vreme da blokaderi i ćaciji naprave pauzu, a da drugo poluvreme odigraju na izborima u decembru sledeće godine, jer svakako dolaze teške godine čiji razlog nisu ni blokaderi ni ćaciji već planetarna-velika kriza koju neće svi preživeti! Još nije kasno da Srbija probudi sopstvenu mudrost i možda da u sledeću deceniju uđemo sa manje ožiljaka od ostalih! - zaključio je Mitrović.

Ovo nije prvi put da se Željko Mitrović bavi analizom aktuelnih društveno-političkih tema. Ovog puta oglasio se iz Londona sa mesta odakle se, kako je rekao, planeta bolje sagledava.

Autor: S.M.