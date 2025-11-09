Srpkinji preti tužba zbog otkazivanja termina, gore mreže: Neko mora da stane na put nadobudnim noktarkama

Vlasnica salona preti tužbom Srpkinji zbog otkazivanja termina.

Na društvenim mrežama "eksplodirala" je ispovest jedne Srpkinje koja se požalila na vlasnicu salona nakon što joj je zaprećeno tužbom zbog otkazivanja termina. Devojka je otkazala zakazani termin u salonu lepote za manikir četiri sata pre termina, a vlasnicu salona je to toliko razbesnelo da joj je pretila tužbom iako devojka, kako je navela u komentarima ispod objave, nije imala prevoz.

Kako je objasnila devojka na svom "X" profilu, neočekivano je ipak morala da otkaže termin četiri sata pre nego što je trebalo da se pojavi u salonu lepote. Prema njenim rečima, vlasnica salona to nije prihvatila kao razlog otkazivanja i navodno joj je zapretila tužbom.

"Vlasnica salona mi preti TUŽBOM jer sam, pazite sad, OTKAZALA ZAKAZANI TERMIN. Ja sam joj javila četiri sata pre termina jer mi je otkazan prevoz kojim sam trebala doći iz drugog grada", navodi autorka tvita.

Njena objava je ubrzo postala viralna na gotovo svim društvenim mrežama. Većinom su žene komentarisale koje ne mogu da veruju da se vlasnica salona lepote ovako ponela, a vi nam u našoj anketi na kraju teksta glasanjem recite šta mislite i pišite u komentarima vaše viđenje ove situacije.

"Neko mora da stane na put nadobudnim šminkerkama i noktarkama"; "Meni je šminkerka koja radi u stanu, tražila da joj uplatim novac na njen žiro račun - jer sam otkazala zbog blokada puteve zbog maratona. Rekla sam 'Ok, molim samo fakturu vaše firme da platim preko računa'. Usledio je muk. Zvati im poresku bukvalno"; "Ovo je otišlo predaleko. Koliko puta sam privatno zakazala kod lekara pa mi nešto iskrsne i javim da ne mogu doći. Još se zahvale što sam im javila. Čuj da te tuži", glase samo neki od mnogobrojnih komentara.

Autor: S.M.