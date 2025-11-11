AKTUELNO

'BRZINA JE KLJUČ ISPRAVNIH ODLUKA' Željko Mitrović vozi formulu kroz London! Video koji je zaludeo mreže - poruka o brzini postala hit! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic, pink.rs ||

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, ponovo je privukao veliku pažnju objavom na Instagramu, u kojoj se pojavljuje za volanom trkačke formule koja prolazi ulicama Londona, dok u pozadini svira pesma „Flojd“.

Uz spektakularni video, Mitrović je podelio inspirativnu poruku o važnosti brzog, ali ispravnog odlučivanja:

Snaga velikih i dobrih odluka nije uvek u ‘sagledavanju, razmatranju, razmeravanju i smatranju’, već jednostavno u brzini donošenja tih istih, ali ispravnih odluka! Brzina je neretko ključan faktor, jer dok neki razmeravaju i smatraju, brži su već odneli tzv. ‘profit prvog talasa - napisao je Mitrović.

U nastavku objave naglasio je da brzina nema smisla bez jasnog cilja:

Kad je u pitanju brzina, mnogo je važno razumeti odakle krećete i gde se parkirate - kao ja na ovom snimku. Moramo znati šta je cilj i zašto je ta brzina važna, jer ponekad, ako nismo dovoljno brzi, desi se da su sva mesta za parkiranje zauzeta! - ističe Mitrović.

Snimak, u kojem formula prolazi pored poznatih londonskih znamenitosti poput Big Bena i Londonskog oka, odmah nakon što je objavljen, izazvao je brojne pozitivne reakcije.

Ovaj snimak je još jedan dokaz da Mitrović nastavlja da pomera granice kreativnosti kroz AI tehnologiju.

Kreativac i inovator još jednom je pokazao kako brzina, tehnologija i jasna vizija donose prednost – u poslu, životu i umetnosti.

Autor: A.A.

