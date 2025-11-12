Beograd će okupiti predstavnike najmoćnijih korporacija u svetu: Iza zatvorenih vrata pričaće se o izazovima koje donose OFAC i EU sankcije

U Beogradu će 21. novembra biti održana konferencija pod nazivom „OFAC i EU sankcije i uticaj na privredu Srbije: Compliance i prevencija sekundarnih sankcija“, koju organizuje advokatska kancelarija PGP Legal u partnerstvu sa globalnom kancelarijom Eversheds Sutherland.

Konferencija će okupiti predstavnike banaka, osiguravajućih kuća, najvećih trejding i energetskih kompanija, sa ciljem da se razmotre aktuelni pravni i regulatorni izazovi u vezi sa američkim i evropskim sankcionim režimima i njihovim uticajem na poslovanje u regionu.

Poseban gost konferencije i panelista biće Jeffrey Cottle, nekadašnji rukovodilac pravnog tima OFAC-a, koji će govoriti o strukturi sankcionih režima, ključnim rizicima i merama za smanjenje izloženosti sekundarnim sankcijama.

Tema konferencije posebno je relevantna za domaću privredu, s obzirom na rastuću potrebu kompanija da usklade svoje poslovanje sa međunarodnim standardima odgovornog poslovanja i regulatornim zahtevima u globalnim transakcijama.

Učešće na konferenciji je isključivo po pozivu, uz ograničen broj mesta, kako bi se omogućila stručna diskusija među učesnicima.

Autor: Zorica Lazarević