Vlada Švajcarske donirala novih 3,6 miliona švajcarskih franaka Srbiji!

Vlada Švajcarske veruje u srpske institucionalne kapacitete i nastavlja sa podrškom za srpske start up projekte. Pored Evropske unije Švajcarska predstavlja jednog od najznačajnijih donatora u oblasti razvoja i istraživačkih kapaciteta.

Naučno-tehnološki park Beograd i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) potpisali su juče ugovor o realizaciji projekta Innovate Forward, koji predstavlja važan korak u daljoj podršci razvoju inovacija u Srbiji.

Naučno-tehnološki park Beograd od svog postojanja podržao je više od 240 kompanija, stvorio više od 2800 novih visoko kvalitetnih radnih mesta, dok se podržani proizvodi izvoze u više od 60 država Sveta. Naučno-tehnološki park Beograd predstavlja važnoh činioca četvrte industrijske revoluciji koji uz pomoć međunarodnih partnera osnažuje inovacionu i tehnološku bazu Republike Srbije.

Ugovor je u ime SECO potpisala NJ.E. Anne Lugon-MoulinAnne, ambasadorka Švajcarske u Srbiji, a u ime NTP Beograd v.d. direktora dr Marija Milić.

Projekat obezbeđuje novih 4,9 miliona evra za ubrzani razvoj inovacionog ekosistema i osnivanje novih startapa, uključujući i nastavak akceleratorskog programa Raising Starts. Fokus će biti na negovanju preduzetničke kulture u akademskim krugovima, podršci startapima da postanu spremni za investicije i povećanju globalnog prisustva srpskih visokotehnoloških kompanija.

Dr Marija Milić, v.d. direktora NTP Beograd, istakla je da je Innovate Forward nastavak uspešne i dugogodišnje saradnje između Vlade Švajcarske i NTP Beograd, čime zajedno doprinose razvoju snažnog inovacionog ekosistema u Srbiji, zasnovanog na znanju, tehnologiji i preduzetničkom duhu.

– Naš cilj je da podržimo startape na njihovom putu od ideje do tržišta i omogućimo im da razviju svoje inovacije – navela je Milić.

– Ukupna vrednost projekta iznosi 4,9 miliona evra, od čega 3,6 miliona švajcarskih franaka obezbeđuje Vlada Švajcarske, dok preostali deo finansira Vlada Republike Srbije. Uverena sam da će zajednička ulaganja, znanje i iskustvo kroz projekat Innovate Forward dodatno osnažiti srpsku startap zajednicu, unaprediti konkurentnost domaćih inovacija i otvoriti nove mogućnosti za njihov plasman na globalnom tržištu – dodala je Milić, zahvalivši se Vladi Švajcarske na kontinuiranoj podršci i poverenju.

Nadovezujući se na rezultate postignute kroz dugogodišnju saradnju, projekat Innovate Forward će pružiti još veću podršku inovatorima, preduzetnicima i mladim ljudima sa velikim idejama. Podsetimo, uz podršku SECO, NTP Beograd je razvio i uspešno realizovao i prvi pre-seed akcelerator u Srbiji – Raising Starts. Kroz četiri ciklusa ovog programa, intenzivne obuke za razvoj poslovanja prošlo više od 150 startap timova i kompanija iz svih delova Srbije, dok je finansijsku podršku dobilo njih 75.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnici Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, kao i predstavnici Fonda za inovacionu delatnost.

Predstavnici delegacije Švajcarske posetili su i kompanije članice NTP Beograd – Phytonet, Beam Global i Meter&Control, dok su svoje inovacije predstavili i Dynamic Mockups, alumnista programa Raising Starts, startap iz zajednice MyFlow i Fuller Vision, korisnik programa podrške Fonda za inovacionu delatnost.

