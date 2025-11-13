Brke ti poručuju da zakažeš pregled!

U okviru globalnog pokreta Movember zaposleni u Hemofarmu u Srbiji i Bosni i Hercegovini tradicionalno pokazuju solidarnost puštanjem brade i brkova u znak podrške muškom zdravlju. Ova inicijativa ima za cilj podizanje svesti o važnosti prevencije i redovnih medicinskih pregleda, naglašavajući da odlazak kod lekara ne bi trebao da bude predmet srama ili stigmatizacije.

Hemofarmove „Brke“ ističu da je poseta lekaru sastavni deo brige o zdravlju i pozivaju muškarce da ne čekaju novembar da bi zakazali preventivni pregled, nego to mogu da urade tokom čitave godine.

Obratiti pažnju!

Muškarci treba da obrate pažnju na simptome koji mogu da ukazuju na određene zdravstvene probleme. Ukoliko je primetna potreba za češćim mokrenjem, krv u urinu, bol u slabinama, bezbolno i postepeno uvećanje testisa ili tvrdi čvor unutar testisa, te erektilna disfunkcija, potrebno je javiti se urologu. Iako erektilnu disfunkciju mnogi ne smatraju ozbiljnim zdravstvenim problemom, istraživanja ipak pokazuju određenu povezanost između erektilne disfunkcije i kardiovaskularnih bolesti, pa je ključno prepoznati i ovaj problem, obratiti se doktoru na vreme, kako bi se sprečili ozbiljniji zdravstveni izazovi.

Oboljenja urogenitalnog sistema najčešće se javljaju u određenim životnim dobima. Preporuke stručnjaka sugerišu da muškarci već u 20-im godinama trebaju da započnu sa redovnim pregledima testisa i kože kako bi se omogućila rana detekcija potencijalnih problema. U 30-im godinama, osim pregleda testisa, važno je dodati i detaljne preglede urina i debelog creva, a nakon 40-te godine, i pregled prostate.

Osim fizičkog zdravlja, jednako je važno i mentalno zdravlje. Muškarci često zadržavaju osećaje, smatrajući da je traženje pomoći znak slabosti. Međutim, ukoliko se muškarci osećaju stalno umorno, nezadovoljno ili se suočavaju s osećajem usamljenosti, važno je da potraže podršku stručnjaka. Mentalno zdravlje je ključno za opšti kvalitet života, a otvorena komunikacija i o ovim problemima može doneti značajnu promenu.

Postoje podaci da, zbog osećaja srama, veliki procenat muškaraca pretražuje internet kako bi došli do njima važnih zdravstvenih informacija. Važno je da muškarci relevantne informacije potraže kod stručnjaka i da imaju otvoren odnos prema zdravlju. Zdravlje ne sme postojati kao tabu, jer je najskuplji pregled onaj koji se propusti.

Kako su oboljenja poput karcinoma prostate i testisa u porastu, prevencija i rana dijagnostika su ključni za smanjenje rizika. Izgradnja navika koje omogućavaju muškarcima da se brinu o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, tokom cele godine od suštinske je važnosti. Pregled nije samo odlazak kod lekara, to je način da brinete o sebi i onima koji vas vole.

Hemofarmove „Brke“ vas pozivaju da u najbližoj zdravstvenoj ustanovi zakažete i obavite preventivne preglede. Odlazak na pregled je ključ za prevenciju i očuvanje zdravlja, a vreme posvećeno zdravlju je najbolja investicija u budućnost.

Autor: S.M.