NEBO IZNAD SRBIJE OVOG DATUMA ĆE GORETI: Stiže KIŠA meteora, trajaće čitavu noć, a evo odakle će se najbolje videti

Novembar donosi nekoliko jedinstvenih i očaravajućih astronomskih pojava koje će nas sve ostaviti bez daha. Ljubitelji zvezda padalica imaće poseban razlog za radost. Meteorska kiša Leonida dostići će svoj vrhunac u noći između 16. i 17. novembra, a uslovi za posmatranje iz Srbije biće izuzetno povoljni.

Vrhunac se poklapa sa fazom mladog Meseca, koji izlazi tek pred zoru, oko 5.30 ujutru po lokalnom vremenu. To znači da će nebo biti tamno tokom većeg dela noći, što je idealno za praćenje ovog fenomena. Leonidi su poznati kao brzi meteori, a mnogi od njih za sobom ostavljaju užarene, postojane tragove koji se zadržavaju na nebu nekoliko trenutaka nakon što meteor sagori, piše na sajtu Astronomskog magazina.

Dolaze iz "lavlje glave"

Meteori su dobili ime po sazvežđu Lava (Leo), a čini se da dolaze iz oblasti poznate kao „lavlja glava“, asterizma koji se naziva srpom zbog svog oblika.

Ovi meteori su nekada bili deo repa komete 55P/Tempel-Tuttle, a sada oblak čestica prašine proizvodi oko 15 svetlih meteora po satu. Ovi brzi meteori ulaze u Zemljinu atmosferu brzinom od oko 70 km/s i ostavljaju prave, svetle tragove koji dugo ostaju vidljivi u vazduhu, piše Gardijan.

Iako su Leonidi sposobni za spektakularne meteorske kiše, sa stotinama ili hiljadama meteora po satu, ovog puta nema prognoze za tako snažan izliv.

Najbolje se vide sa mračnih mesta van grada - planina, visoravni ili sela udaljenih od svetlosnog zagađenja (Zlatar, Rtanj, Fruška gora, Stara planina, Suvobor). U idealnim uslovima može se videti 15 meteora na sat, a povremeno i svetliji vatreni tragovi koji ostaju vidljivi na nebu nekoliko sekundi.

Izaberite neko mesto i budite strpljivi jer će ova zvezdana predstava trajati do zore. I ne zaboravite na želju!

Autor: Iva Besarabić