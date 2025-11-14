SVEŠTENICI UPOZORAVAJU: Jedna greška sa slavskim kolačem donosi PROBLEM u porodici – mnogi domaćini OVO rade pogrešno

Rituali vezani za krsnu slavu postoje kako bi se porodici i domaćinstvu obezbedila zaštita, blagostanje i duhovni napredak, a prema običajima, svaki korak ima svoju simboliku i važnost.

Za krsnu slavu priprema se slavski kolač, tradicionalna okrugla pogača koja simbolizuje Hrista kao „hleb života“. Vino kojim se kolač preliva predstavlja Hristovu krv.

Kolač se priprema od pšeničnog brašna, a recept se razlikuje u zavisnosti od toga da li je slava posna ili mrsna.

Posni i mrsni slavski kolač

Posni slavski kolač pravi se od vode, brašna i kvasca.

Mrsni slavski kolač sadrži i žumanca, koja mu daju bogatiji ukus i lepšu boju.

Slavski kolač se tradicionalno ukrašava krstom, pšenicom, grožđem, pticom i drugim hrišćanskim simbolima. Na vrhu se najčešće nalazi pečat sa slovima „IS HS NI KA“, što znači „Isus Hristos pobeđuje“.

Kako se pravilno seče i preliva slavski kolač

Prema pravoslavnom običaju, slavski kolač treba da osvešta sveštenik. To se obično obavlja ujutru, bilo u crkvi ili u kući domaćina.

Sveštenik je taj koji:

Podigne kolač pred ikonom,

- Izgovori molitvu,

- Iseče ga krstoobrazno,

- Prelije ga vinom,

- Zajedno sa domaćinom okreće kolač, uz pevanje tri crkvene pesme.

Dva običaja o slavskom kolaču koje mnogi ne znajuž

Postoje dva važna, ali često zaboravljena običaja:

Svi članovi porodice treba da poljube slavski kolač pre lomljenja.

Tom prilikom izgovaraju se reči:

„Hristos je među nama”

„Jeste i biće“

Sveštenik Vuk Jovanović ističe da se ovi rituali poštuju kako bi domaćinstvu bili darovani mir, zaštita i duhovno blagostanje.

Na kraju obreda, svi prisutni ljube krst, a potom slede čestitke domaćinu.

Autor: Iva Besarabić