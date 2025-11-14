SVEŠTENICI UPOZORAVAJU: Jedna greška sa slavskim kolačem donosi PROBLEM u porodici – mnogi domaćini OVO rade pogrešno

Rituali vezani za krsnu slavu postoje kako bi se porodici i domaćinstvu obezbedila zaštita, blagostanje i duhovni napredak, a prema običajima, svaki korak ima svoju simboliku i važnost.
Za krsnu slavu priprema se slavski kolač, tradicionalna okrugla pogača koja simbolizuje Hrista kao „hleb života“. Vino kojim se kolač preliva predstavlja Hristovu krv.
Kolač se priprema od pšeničnog brašna, a recept se razlikuje u zavisnosti od toga da li je slava posna ili mrsna.
Posni i mrsni slavski kolač
Posni slavski kolač pravi se od vode, brašna i kvasca.
Mrsni slavski kolač sadrži i žumanca, koja mu daju bogatiji ukus i lepšu boju.
Slavski kolač se tradicionalno ukrašava krstom, pšenicom, grožđem, pticom i drugim hrišćanskim simbolima. Na vrhu se najčešće nalazi pečat sa slovima „IS HS NI KA“, što znači „Isus Hristos pobeđuje“.
Kako se pravilno seče i preliva slavski kolač
Prema pravoslavnom običaju, slavski kolač treba da osvešta sveštenik. To se obično obavlja ujutru, bilo u crkvi ili u kući domaćina.
Sveštenik je taj koji:
Podigne kolač pred ikonom,
- Izgovori molitvu,
- Iseče ga krstoobrazno,
- Prelije ga vinom,
- Zajedno sa domaćinom okreće kolač, uz pevanje tri crkvene pesme.
Dva običaja o slavskom kolaču koje mnogi ne znajuž
Postoje dva važna, ali često zaboravljena običaja:
Svi članovi porodice treba da poljube slavski kolač pre lomljenja.
Tom prilikom izgovaraju se reči:
„Hristos je među nama”
„Jeste i biće“
Sveštenik Vuk Jovanović ističe da se ovi rituali poštuju kako bi domaćinstvu bili darovani mir, zaštita i duhovno blagostanje.
Na kraju obreda, svi prisutni ljube krst, a potom slede čestitke domaćinu.
Autor: Iva Besarabić