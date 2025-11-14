PRESTANAK OSIGURANJA KAO KLJUČ ZA PENZIJU: Evo ko mora da se odjavi da bi ostvario pravo!

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pio fond ||

Planiranje starosne ili prevremene starosne penzije podrazumeva ne samo sagledavanje ispunjenosti zakonskih uslova vezano za godine života i staža, već i blagovremenu najavu poslodavcu datuma prestanka osiguranja za kategorije osiguranika koji imaju tu obavezu.

Da podsetimo za koje kategorije osiguranika i koje vrste prava je prestanak osiguranja uslov za penziju.

Osiguraniku iz kategorije zaposlenih neophodan je prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Zahtev za penziju se podnosi sledećeg dana u odnosu na poslednji dan osiguranja.

Osiguranicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji nameravaju da nastave da obavljaju delatnost prestanak osiguranja je uslov za ostvarivanje prava na penziju, ali samo ukoliko su prijavljeni kao zaposleni. Ukoliko su prijavljeni na osiguranje kao osnivači nisu u obavezi da se odjavljuju sa osiguranja. U oba slučaja nemaju obavezu da odjavljuju preduzetničku delatnost u APR. Bez prestanka osiguranja pravo na penziju mogu da ostvare i hranitelji, osiguranici koji rade po ugovoru o delu i slično, kao i izabrana, imenovana i postavljena lica.

Osiguranici poljoprivrednici ne moraju da se odjavljuju sami sa osiguranja pre podnošenja zahteva za starosnu ili prevremenu starosnu penziju.

Međutim, da bi osiguranici iz sve tri kategorije (zaposleni, samostalne delatnosti i poljoprivrednici) ostvarili pravo na invalidsku penziju moraju imati prestanak osiguranja, bez obzira na to iz koje kategorije osiguranika ostvaruju pravo.

Za ostvarivanje prava na porodičnu penziju osiguranika svih kategorija prestanak osiguranja nije uslov, ali se penzija neće isplaćivati dok traje osiguranje.

Autor: Dalibor Stankov

