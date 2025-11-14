NADEŽDA BASARA: Srpski narod je velik u žrtvama i junaštvu – predrasude su naš najveći neprijatelj!

Jedna od najcenjenijih lekara na svetu, Nadežda Basara, u intervjuu za časopis DIPOS govorila je o srpskom narodu, njegovim istorijskim iskušenjima, ali i o savremenim izazovima u medicini.

„Kada istorija stavi neku zemlju i narod na iskušenje, samo pravdoljubivi, slobodarski i junački narodi izlaze kao veliki, bez obzira na brojnost. Takav je naš, moj srpski narod – veliki u svojim istorijskim žrtvama i junaštvima. Slobodarski. Svoj. Otvara vrata svoje kuće, svoje trpeze, svog srca“, istakla je Basara.

Ona je dodala da je srpskom biću urođena srdačnost i gostoprimstvo, na šta „veliki svet nije navikao“. „Kada bi samo deo te dobrote zarazio planetu, svima bi bilo bolje“, poručila je.

Govoreći o našim ljudima u svetu, Basara je naglasila da su predrasude o Srbiji najveći neprijatelj. „Gde god da se pojavite – na klinici, u komšiluku – ljudi vas gledaju kroz tu prizmu. Vi ste za njih lice Srbije. Ali ako volite svoju zemlju, spremni ste da je dostojno predstavite, branite i ponosno držite glavu uspravno“, rekla je ona.

Basara je podvukla da se dobra slika o Srbiji gradi profesionalnošću i uspesima koji pariraju ili prevazilaze kolege iz sveta. „Kada jednom vide znanje, kreativnost i naučnu inovativnost koju donosite iz Srbije, predrasude nestaju, a stižu poštovanje i uvažavanje“, zaključila je.

Na pitanje o savremenoj medicini u borbi protiv malignih bolesti, Basara je istakla da se medicina značajno približila rešenjima za izlečenje mnogih maligniteta. „Neke bolesti već se smatraju izlečivim, u zavisnosti od stadijuma u trenutku otkrivanja. Nove terapije i lekovi rezultat su višegodišnjih molekularnih istraživanja i u Zapadnoj Evropi, posebno u Nemačkoj, pacijentima brzo postaju dostupni“, rekla je Basara.

