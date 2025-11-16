POLARNI VRTLOG DONEĆE ZASTRAŠUJUĆU ZIMU: Najavljuje se decembar za pamćenje, poznat dačan datum kada će početi! Stiže mnogo snega i veći računi za struju

Značajan poremećaj polarnog vorteksa (vrtlog) uskoro će početi, usled neuobičajeno ranog iznenadnog stratosferskog zagrevanja.

Vremenske prognoze pokazuju da će se polarna cirkulacija "urušiti" u drugoj polovini meseca, što će doneti hladno vreme i sneg širom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kanade, dok su posledice po Evropu za sada manje jasne.

Polarni vrtlog, kako se drugačije naziva, obično je svojevrsni "čuvar hladnoće", koji je zadržava u polarnim oblastima dok je jak. Međutim, kada se poremeti ili "uruši", hladan vazduh može da "pobegne", stvarajući pravo zimsko vreme u područjima srednjih geografskih širina. Kako piše "Severe Weather", polarni vorteks bi mogao da stvori "decembar za pamćenje", a nije nemoguće da će na katolički, a možda i pravoslavni Božić, biti mnogo snega.

U najkraćem, ako više volite toplije i blaže zime u Sjedinjenim Državama ili Evropi, onda vam odgovara jak polarni vorteks. Ali ako želite pravu zimu - sa hladnoćom i snegom - onda je slab ili "poremećen" polarni vorteks upravo ono što priželjkujete.

Najnovija analiza pokazuje da polarni vrtlog trenutno ima normalnu veličinu, lepu kružnu formu i da funkcioniše oko dugoročne prosečne jačine. Iako polarni vrtlog na ovom nivou stratosfere deluje stabilno, već se mogu uočiti prvi znaci problema. Formira se područje visokog pritiska, a slab talas zagrevanja je već vidljiv u spoljnim slojevima.

Sve prognoze ukazuju na smanjenje snage polarnog vrtloga u naredne dve nedelje, kako se oblast visokog pritiska širi u stratosferi. Jedna ključna tačka u praćenju iznenadnog stratosferskog zagrevanja (SSW) je linija nula, koja predstavlja trenutak kada se stratosferski vetrovi zaista okrenu u suprotnom smeru.

Kada dođe do takvog preokreta, događaj se smatra pravim i snažnim SSW. Ali, SSW ne mora uvek da uključi pun preokret vetrova da bi izazvao značajne posledice na tlu - dovoljno je da vrtlog oslabi ili se deformiše, pa hladan vazduh sa Arktika može "pasti" prema nižim geografskim širinama.

Vrhunac poremećaja krajem meseca

Poremećaj polarnog vorteksa potom omogućava hladnom vazduhu da slobodnije napusti polarne regione, pokrivajući Sjedinjene Države i/ili Evropu, pravim zimskim vremenom.

Iznenadno stratosfersko zagrevanje se dešava sredinom do kraja zime. Međutim, ove godine prognoze pokazuju neobično rano stratosfersko zagrevanje, baš na vreme da utiče na početak meteorološke zime, piše "Severe Weather".

Najnovije prognoze pokazuju da će vrhunac poremećaja nastupiti krajem ovog meseca, oko 26. novembra.

Viši računi za struju zbog polarnog vorteksa

Polarni vorteks donosi još jednu "pošast" posebno za stanovnike SAD, Evrope i Kine - računi za struju i gas bi mogli naglo da porastu tokom zime, budući da se očekuje da će ovo godišnje doba biti hladnije nego prethodnih godina, a potrošači i preduzeća su već sada preopterećeni, piše "Blumberg". Dodaje se da potražnja za strujom u Americi već brzo raste.

- Kada se decembar završi, pratite polarni vorteks - upozorio je Den Hart, meteorolog u londonskoj kompaniji "OpenWeather Ltd".

U Evropi, dok prognostičari i glavni meteorološki modeli projektuju blagu zimu, sve je više dokaza da bi relativno umereni uslovi mogli biti poremećeni čestim hladnim periodima, posebno u severnim i centralnim regionima. Nemačka, primer radi, ulazi u zimsku sezonu 2025-26 sa značajno manjim zalihama prirodnog gasa nego prošle godine, što povećava strahove oko njene sposobnosti da upravlja oscilacijama potražnje u narednim mesecima, prema analizi "Bloomberg NEF-a".

Naravno, nema garancije da će temperature pasti dovoljno rano u zimu da bi imale značajan uticaj na potražnju za energijom, piše "Blumberg". Ali ako arktički vazduh krene na jug pre praznika, to može ometati sve - od rasporeda letova do logistike tereta (kamionski, železnički i brodski saobraćaj, uključujući i probleme u pravovremenom dopremanju zaliha).

Autor: A.A.