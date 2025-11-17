Za slavski kolač traže i do DVE HILJADE, a kilo brašna 60 dinara! Svi šokirani cenama: Od kad žito ovoliko košta

Kako smo u jeku perioda jesenjih i zimskih slava, pekare, poslastičarnice i prodavnice beleže pojačanu potražnju za slavskim žitom i slavskim kolačem.

Tradicionalni domaći proizvodi, koji zauzimaju centralno mesto na slavskoj trpezi i ove godine beleže poskupljenje u zavisnosti od mesta i količine. U većim gradovima cena gotovog slavskog žita kreće se od 700 do 1.400 dinara po porciji jednog kilograma, dok se ukrašeni slavski kolači u pekarama prodaju između 750 i 2.000 dinara.

Značaj slavskog kolača i žita

I slavski kolač i žito nose duboku simboliku u pravoslavnoj tradiciji. Slavsko žito priprema se u čast predaka i kao molitva za dobro zdravlje i mir u domu. Kolač, sa ukrasima od testa koji predstavljaju vinovu lozu, klasje, golubove ili krst, simbol je jedinstva i zajedništva porodice. Sečenje kolača, uz vino i sveštenika, smatra se jednim od najvažnijih činova u obeležavanju slave, dok se žito služi kao znak ljubavi, nade i obnove.

U poslednje vreme mnogi domaćini zbog ubrzanog načina života i posla često poručuju žito i kolač i primetili su da su cene poprilično visoke.

- Kilogram brašna košta oko 60 dinara, a na nekim mestima za kilogram i po kolača traže i do 2.000 dinara. To je čist bezobrazluk, ali iako je toliko skupo neko će ko je primoran morati da kupi. Žito je posebna priča jer kilogram naplate i do 1.400 dinara, pa otkud tolika cena - priča nam ogorčena Beograđanka koja je upoznata sa cenama.

Cene slavskog kolača i žita

slavski kolač 750-1.800

slavsko žito 1.000-1.400

Ketering - savremeni trend

Inače ovakav tempo života doveli su do toga i da sve više domaćica naručuje i gotovu trpezu iz ketering servisa. Mišljenja o tome su podeljena: tradicionalisti smatraju da je priprema slavskog kolača porodični ritual koji ne bi trebalo prepustiti drugima, dok drugi ističu da je angažovanje keteringa sasvim prihvatljivo rešenje za one koji rade, nemaju vremena ili žele praktičniju organizaciju. Sveštenici najčešće naglašavaju da nije greh kupiti kolač, ali da je važno da domaćin učestvuje u samom činu osvećenja i sečenja, a žito, bilo domaće ili kupovno, treba da bude pripremljeno sa poštovanjem i namerom. Kod trepeze pak ne treba preterivati sa gomilom raznovrsne hrane.

Cenovnik slavskog keteringa

pecivo miks od 800

mrsni sitni kolači od 2.300

srpski mezetluk kg od 4.300

slane torte i rolati kg od 1.950

ruska salata od 2.850

salata mimoza 1.5 kg 2.850

pečena paprika kg od 2.100

prebranac mrsni 2 kg 3.300

mrsne pite od 1.450

iznosi su u dinarima

Između tradicije i modernog života

Bez obzira na trend poručivanja gotovih proizvoda, većina porodica i dalje nastoji da bar jedan deo slave pripremi sama kako bi sačuvala lični pečat i kontinuitet običaja. Cene jesu više, ali potražnja ne opada što govori da su slavsko žito i slavski kolač više od hrane - oni su simbol porodice, identiteta i sećanja, koji uvek zauzimaju počasno mesto na slavskoj trpezi.

Autor: Marija Radić