ŠOK! Čak 24 stepena trenutno u ovom srpskom gradu, dok će sutra u njegovoj blizini vejati SNEG: Zahlađenje sve bliže

Današnji dan doneo je Srbij neverovatan raspon temperatura. U najtoplijem delu dana one su se kretale od 6 stepeni u Negotinu i Zaječaru do čak 24°C u Loznici.

Naše područje danas je bilo među najtoplijim predelima Evrope, uz prolećnih 24°C, toplije je bilo samo u Italiji sa 26 stepeni. Istovremeno, na severoistoku Skandinavije, odnosno na severu Švedske je nakon jutarnjih -28 stepeni, danas maksimalna bila tek -20 stepeni, što je čak 50 stepeni razlike između našeg područja i severa Evrope.

Ledeni vazduh sa severa Evrope od veoma topllog sa juga, odvaja veoma izraže hladni front, koji trenutno napreduduje preko centralne Evrope i Alpa i donosi sneg i zahlađenje na 0 do 5 stepeni. Ovaj hladni front sve više približava se i našem području, pa će noćas i sutra doneti drastičan pad temperature vazduha.

Inače, u većem delu Srbije veoma je toplo, usled fenskog efekta južnog strujanja i približavanja fronta sa zapada, zbog čega sa severa Afrike i Mediterana preko našeg područja struji veoma topla vazdušna masa.



Izuzetak su Timočka i Negotinska Krajina, koji uvek usled ovakve sinoptičke situacije imaju potpuno suprotno vreme.

Inače, preko našeg područja premešta se ciklon i to svoji centrom preko Panonske nizije, a vrednost vazdušnog pritiska u centru ciklona iznad Mađarske opala je na 995 milibara.

Širom centralne i zapadne Srbije temperature su prelazile 20 stepeni, kao i u Beogradu.

U ovom času u Valjevu i Loznici je 22, a u Beogradu 20 stepeni. Negotin i Zaječar mere 6, Kopaonik 7, Sjenica 11, a Zlatibor 15 stepeni.

I dalje širom Srbije duva jak jugozapadni vetar, u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sa olujnim udarima od 80 km/h.

Pljuskovi sa grmljavinom posle podne i pred kraj dana zahvatilu su Vojvodinu, a temperatura je opala na 15 stepeni.

Nakon što se grmljavinski sistem sa pljuskovima premestio preko Vojvodine, vreme se smirilo.

Međutim, Srbiju će tokom noći zahvatiti veoma jako pogoršanje vremena, a hladni front doneće drastično zahlađenje.

U toku noći na severu, a do utorka jutra i u ostalim predelima očekuje se drastično zahlađenje uz kišu i lokalne pljuskove, a jak jugozapadni vetar koji će duvati tokom ponedeljka biće u skretanju na vrlo jak severozapadni.

U utorak osetno hladnije, temperatura će u mnogim predelima biti ispod 10 stepeni i kretaće se uglavnom od 6 do 12, u Beogradu do 8 stepeni.

Dakle, temperature će biti u padu i za 15 stepeni.

Biće kišovito uz vrlo obilne padavine na jugozapadu i zapadu Srbije dok će u Vojvodini one prestati. Na višim planinama padaće sneg, koji će se spustit i na znatno niže visine zapadne i jugozapadne Srbije, pa bi padao čak i na 600-700 metara nadmorske visine. U tim predelima temperatura bi opala na 0 stepeni. Sneg će sutra vejati i u brdima izmad Loznice, gde je danas bilo i do 24°C.

U sredu realativno hladno.

Od četvrtka otopljenje, u košavskom području duvaće vrlo jak jugoistočni vetar.

U petak temperatura i do 18 stepeni. Za vikend ponovo kiša i nešto hladnije.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: D.Bošković