VJT u Novom Sadu: Očekujemo potvrđivanje optužnice i da suđenje za pad nadstrešnice bude javno

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podsetilo je da je 16. septembra podiglo optužnicu protiv 13 okrivljenih povodom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je 16 ljudi nastradalo, dodajući da očekuju da optužnica stupi na pravnu snagu i da suđenje bude javno.

Optužnica je podginuta protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo navodi da i dalje očekuje da će optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene, čime bi se omogućilo javno suđenje za sva optužena lica.

"Tužilaštvo ponovo izražava stav o neophodnosti javnog suđenja, gde bi se u prisustvu javnosti na glavnom pretresu izvodili dokazi koje je u istrazi prikupilo javno tužilaštva, kao i dokazi odbrane, u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti optuženih", naglasili su iz tužilaštva.

Opužnicom su obuhvaćeni bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture G.V., bivša v.d. generalnog direktora "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. J.T., bivši v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture A.D., bivši generalni direktor "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. N.Š., odgovorni projektanta građevinske konstrukcije S.N., glavni projektant idejnog projekta M.J., glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu Lj.M.M., izvestilac Republičke revizione komisije M.S., lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu J.S.M., lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova Z.S.M. i D.J., lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova M.G. i D.T.

Oni su osumnjičeni zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta - stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola, zbog krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade i zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Iz tužilaštva ističu da su navodi optužnice u potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima, koji potvrđuju opravdanu sumnju da su svi optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret i koji ukazuju na krivičnu odgovornost optuženih.

Podsećaju da se od 16. septembra celokupni spisi predmeta nalaze u Višem sudu u Novom Sadu, kao i da su predložili određivanje pritvor za sve optužene, zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Predlog za određivanje pritvora ja odbijen, a potom je odbijena i žalba javnog tužilaštva, tako da je svim optuženima izrečena mera zabrane napuštanja stana.

Autor: Pink.rs