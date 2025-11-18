Direktor NAT-a na događaju godine: Neophodno je ubrzano modernizovanje studijskih programa iz turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva

U Palati Srbija održan je okrugli sto Turizam i hotelijerstvo 2030: znanja i veštine koje traži tržište, u organizaciji Nacionalnog akreditacionog tela, sa ciljem da privreda i akademski sektor zajedno definišu kako treba da izgledaju savremeni studijski programi u ovoj oblasti.

Direktor Nacionalnog akreditacionog tela prof. dr Nebojša Zdravković poručio je da Srbija mora ubrzano da modernizuje studijske programe iz turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva kako bi odgovorila na potrebe tržišta i izazove koji dolaze sa globalnim trendovima i predstojećim EXPO 2027.

Na skupu su prisustvovali predstavnici državnih institucija, visokog obrazovanja, strukovnih udruženja, turističkih organizacija, kao i menadžment vodećih hotela i kompanija iz sektora.

Prema rečima profesora Zdravkovića, cilj događaja bio je da se otvori širok dijalog o tome kakva znanja i veštine poslodavci očekuju od budućih stručnjaka.

Direktor NAT-a naglasio je da se sektor turizma i hotelijerstva menja brže nego ikada, pod uticajem digitalizacije, novih vidova turizma, promena u očekivanjima gostiju i globalnih projekata koji utiču na Srbiju.

Zbog toga je, kako je istakao, neophodno stalno preispitivanje strukture studijskih programa i jačanje saradnje između privrede i visokog obrazovanja.

Poseban akcenat stavljen je na praktičnu nastavu, uz ocenu da nema kvalitetnog kadra bez dovoljnog boravka u realnom radnom okruženju.

Zdravković je naveo da su poslodavci najrelevantniji izvor informacija o tome šta diplomcima nedostaje, te da će se danas dobijeni predlozi koristiti za oblikovanje novih modela prakse.

Okrugli sto predstavlja i važan korak u usklađivanju rada NAT-a sa preporukama ENQA i ESG standardima, koji zahtevaju snažnije uključivanje privrede i studenata u procese obezbeđenja kvaliteta.

Direktor EKSPO 2027, Danilo Jerinić, istakao je:

- U 93 dana tokom EKSPA 2027. godine očekujemo preko milion turista koji će posetiti i EKSPO i Srbiju. Mislim da su ovakvi paneli zaista preko potrebni i treba razgovarati kako i na koji način možemo da unapredimo obrazovanje, obrazovanje je apsolutno stub svakog društva. Moramo da se potrudimo da pronađemo zaista najbolji mogući način da kroz naš sistem obrazujemo kadrove koji su spremni za tržište rada - jer tržišta rada je danas neumoljivo, traži kadrove koji su spremni da rade, da se posvete svom poslu.

Na taj način tržište se zaista menja vrlo brzo, i obrazovni sistem mora da prati te promene kako bi na pravi način ljude koji prolaze kroz obrazovni sistem spremio za tržište. Mi smo pre nekoliko dana pokrenuli i jednu akciju, "Čitaj za čovečanstvo", kako bi ljude podsetili koliko je čitanje bitno - koliko to predstavlja jedan stub opšte kulture i osnov za svo obrazovanje. Iz tog razloga mi zajedno radimo na promociji tih stvari i zaista mislimo da je to bitno za naš obrazovni sistem.

-Da dočekamo spremni EKSPO 2027 i da dočekamo ulogu dobrog domaćina jer pojam domaćin je utkan u našoj istoriji i našoj tradiciji, ljude dočekujemo širokih ruku i na nama je da se pripremimo za to.

-Mi smo u kontaktu sa hotelijerima u Beogradu, ima tu dosta interesovanja. Ono što na nama ostaje u narednom periodu jeste da napravimo jedan mini operativan plan: šta je to što očekuje aerodrom, šta je to što očekuje naše granične prelaze, šta je to što očekuje Beograd - da zapravo napravimo jedan sistem koji je funkcionalan.

-Želimo da mladi dobiju sve one informacije koje su važne, da sagledaju kako na koji način mogu da budu angažovani u oblasti turizma u Beogradu.

Rezultati diskusije poslužiće kao osnov za pripremu predloga izmena standarda za akreditaciju studijskih programa koje će NAT uputiti Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Na kraju skupa poručeno je da NAT želi da bude partner privredi, studentima i visoko obrazovnim ustanovama, kao institucija koja ne samo da odlučuje o akreditacijama već aktivno doprinosi unapređenju studijskih programa i većoj zapošljivosti diplomaca.

Autor: A.A.