AKTUELNO

Društvo

Tresla se Srbija: Evo u kom gradu je epicenta

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixaba.com ||

Na teritoriji naše zemlje sinoć je detektovan slabiji potres na teritoriji Kraljeva, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije. Prema dostupnim informacijama, zemljotres se dogodio neposredno nakon 21 čas sinoć.

Republički seizmološki zavod Srbije registrovao je jačinu 1.8 stepeni Rihtera.

Kako navode, epicentar potresa detektovan je na dubini od četiri kilometra. Najbliža naseljena mesta epicentru su Guncati i Žunje.

S obzirom na snagu, ne bi trebalo da postoji ikakva bojazan od materijalne štete.

Autor: S.M.

#Republički seizmološki zavod Srbije

#Srbija

#Zemljotres

#epicentar

#potres

POVEZANE VESTI

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU! Tlo ne miruje, evo gde je registrovan potres

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Treslo se u ovom gradu

Društvo

Zemljotres u Srbiji: Potres je registrovan u OVOM DELU ZEMLJE

Društvo

Jeste li osetili zemljotrese tokom noći? Serija potresa od juče kod Vranja

Društvo

Zemljotres u Srbiji: Treslo se kod Novog Pazara

Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je tačno bio potres