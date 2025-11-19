Tresla se Srbija: Evo u kom gradu je epicenta

Na teritoriji naše zemlje sinoć je detektovan slabiji potres na teritoriji Kraljeva, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije. Prema dostupnim informacijama, zemljotres se dogodio neposredno nakon 21 čas sinoć.

Republički seizmološki zavod Srbije registrovao je jačinu 1.8 stepeni Rihtera.

Kako navode, epicentar potresa detektovan je na dubini od četiri kilometra. Najbliža naseljena mesta epicentru su Guncati i Žunje.

S obzirom na snagu, ne bi trebalo da postoji ikakva bojazan od materijalne štete.

Autor: S.M.