147 proizvoda POJEFTINILO: Narodna banka Srbije predstavila izveštaj

Međugodišnja inflacija u Srbiji će nastaviti da se kreće tokom perioda važenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su od septembra na šest meseci ograničene trgovinske marže na prehrambene i proizvode kućne hemije na 20 odsto, kao i u srednjem roku, u granicama od oko centralne vrednosti cilja tri plus-minus 1,5 odsto, izjavila je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Ona je na prezentaciji "Izveštaja o inflaciji - novembar 2025", koji je Izvršni odbor NBS usvojio na sednici održanoj 13. novembra, rekla da se krajem 2026. očekuje da inflacija bude četiri odsto.

Tabakovićeva je navela da kretanju inflacije u granicama ciljane vrednosti treba da doprinesu najavljeno donošenje sistemskih zakona kojima će se sprečiti nepoštene trgovačke prakse, popuštanje troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, efekti dosadašnjeg slabljenja dolara prema evru, kao i dolazak nove poljoprivredne sezone, pod uslovom da bude bolja od ovogodišnje.

Rast zarada , veći raspoloživi dohodak za potrošnju, kako je dodala, trebalo bi da deluje u suprotnom smeru, ali ni po tom osnovu se se ne očekuj veći inflatorni pritisci.

Guvernerka je podsetila da je ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru znatno usporila, na 2,9 odsto, a u oktobru na 2,8 odsto, u velikoj meri kao rezultat delovanja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe o ograničenju marži.

Istakla je i da je zahvaljujući Uredbi o maržama 147 proizvoda u septembru smanjilo cenu na mesečnom nivou tako da je međugodišnji rast cena hrane i bezalkoholnih pića sa 7,8 odsto u avgustu pao na 1,7 odsto .

Prema njenim rečima, sektor usluga se međutim nije oporavio, a i građevina je usporila, a očekuje se i pad neto izvoza.



Tabakovićeva je navela i da je projekcija rasta BDP za 2026. gdinu 3,5 odsto, i da će rast biti vođen domaćom tražnjom , dodavši da će Ekspo doprineti rastu investicija.

"Projektujemo da će rast BDP u 2027. iznositi pet odsto, a ubrzanju njegove dinamike biće podstaknuto većim izvozom usluga zbog održavanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027", rekla je guverner centralne banke Srbije.

Autor: S.M.