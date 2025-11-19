Lučić za Newsmax Balkans: Bitno nam je da budemo na nivou standarda koji imaju američke kompanije

Newsmax Balkans je jedan od bitnih projekata koje radimo i učinjena nam je čast što brend promovišemo u čitavoj Evropi. Počinjemo sa Istočnom Evropom, proširili smo se na Zapadni Balkan, imamo i predstavništvo u Vašingtonu, izjavio je direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić.

Telekom Srbija, jedna od najvećih i najbrže rastućih telekomunikacionih kompanija u jugoistočnoj Evropi, što potvrđuje i njihova ekspanzija na američko tržište, svoju najveću razvojnu šansu vidi u saradnji sa sadašnjom administracijom Sjedinjenih Američkih Država.

Upravo taj ulazak na američko tržište otvara prostor za nove zajedničke projekte, od tehnoloških inovacija do jačanja digitalne infrastrukture, poručio je iz Vašingtona direktor kompanije Vladimir Lučić.

"Newsmax je jedan od bitnih projekata koje radimo i učinjena nam je čast što brend Newsmax promovišemo u čitavoj Evropi, počinjemo sa Istočnom Evropom, proširili smo se na Zapadni Balkan, imamo i predstavništvo u Vašingtonu. Što se tiče saradnje sa SAD, bila nam je težnja da uspostavimo što bolje veze sa američkom kompanijom i sa institucijama i digitalnim kompanijama", izjavio je Lučić.

Dodao je da je jasno da su američke kompanije glavne u svetu, i da će tu biti razvoj veštačke inteligencije.

"Sa tog stanovišta i stanovišta našeg projekta Sajber bezbednosti odnos i saradnja sa američkim institucijama je veoma bitna. Sada smo pobedili konkurenciji i postali ubedljivo broj jedan. Mala smo zemlja i mali operator, ali smo uporni da napravimo dobre odnose sa glavnim kreatorima strategije veštačke inteligencije", naglasio je on.

"Pre ili kasnije će svaka kompanija biti napadnuta"

Dodao je da je važno biti blizu najvećih projekata.

"Bitno nam je da budemo na nivou standarda koji imaju američke kompanije. Sajber bezbednost će biti jedan od najvećih izazova u budućnosti je za nas velika šansa za dodatni prihod jer u ovim geopolitičkom ratu države ulažu u sajber napade. Pre ili kasnije će svaka kompanija biti napadnuta i kada se to iskombinuje sa AI može skroz da vam uništi poslovanje. To je velika šansa, ali i odgovornost jer kada ponudite kompanija na Zapadnom Balkanu sajber sekjuriti rešenje one očekuju da im vi to garantujete i zato je najbolje biti u kontaktu sa američkim institucijama", ukazao je Lučić.

Dodao je da je ponosan što je Telekom Srbija uspeo u zadnjih pet godina kontinuiranog rada da napravi brend u Vašingtonu.

"Rado nas vide i u Stejt departmentu i Ministarstvu trgovine, pa i u Kongresu. Tako da smo uspeli da napravimo imidž jedne kompanije koja ima jasnu biznis perspektivu koja hoće da se proširi na tržište Amerike i da uz pomoć AI dođemo do toga što smo hteli - blisku saradnju s digitalnim platformama i da budemo tu na izvoru znanja i posla što se tiče veštačke inteligencije i Sajber bezbednosti, ukazao je on.

"Ako ste imali broj na bilo kojoj mreži, možete ga prenetii na našu"

Istakao je da je ove godine bila ključna akvizicija United Grupe za konsolidaciju Srbije.

"Nove projekte pomerili smo za sledeću godinu, ali u svakom slučaju ovde ćemo pustiti mobilnog operatora koji će pokrivati čitavu teritoriju Amerike, tako da svi korisnici, a pogotovo korisnici poreklom iz Srbije i drugih zemalja Balkana, će moći da budu naši korisnici, moći će da prenesu svoj broj. Ako ste imali broj na bilo kojoj mreži možete prenetii na našu mrežu.", pojasnio je direktor Telekom Srbija.

Naglasio je da će biti dostupno besplatno telefoniranje sa Srbijom, BiH i da će ljudi "moći da vas zovu neograničeno".

"A kada dođu u Srbiju, BiH neće imati roming, a biće kao da su kod kuće. Mi smo jedini legalni isporučilac svih kanala iz tog regiona i imamo strano niz kontenta od filma, serija, sposkog na jedan kvalitetan način to nudimo i koristimo tako da se nadam da će Amerika potpuno sigurno biti", naveo je on.

"Proširili smo se na najjače zemlje Zapadne Evrope i Amerike



Pozvao je i sve gledaoce Newsmax iz SAD da postanu korisnici.

"Neće pogrešiti jer će ta kartica iz Američkog tržišta biti atraktivna, konkurentna drugim američkim kompanijama i završavamo taj ciklus širenja. Drago mi je što smo se mi kao jedna mala kompanija iz Srbije proširili na najjače zemlje Zapadne Evrope i Amerike i postajemo velika kompanija", rekao je Lučić.

Dodao je da bismo postali još veća kompanija treba da istaknemo podstaknemo taj deo veštačke inteligencije, sajber bezbednosti i startapova.

"Zato sam intenzivno ovde i radim nad tim uspostavljanjem dobrih konekcija kako bili na izvoru najnovijih rešenja i partneri, kao što smo sad i za Newsmax partneri za Evropu, bili i u toj sferi različitim američkim kompanijama za Evropu", zaključio je Lučić.

Autor: A.A.