STIŽE NOVAC ZA OVE GRUPE GRAĐANA: Uplate u petak i subotu, oglasila se državna institucija

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je da se sutra i prekosutra uplaćuje novac za oktobar nezaposlenima i licima sa Kosmeta.

NZS u saopštenju navodi da će se, preko Banke Poštanska štedionica, u petak, 21. novembra izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2025. godine.

Takođe, navodi se u saopštenju, privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Кosova i Metohije, za oktobar 2025. godine biće isplaćena u subotu 22.11.2025. godine.

