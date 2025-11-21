Srbijavode poslale saopštenje: Ovo su najnovije informacije o situaciji na Južnoj Moravi

Južna Morava vratila se u svoje korito, saopštile su danas Srbijavode navodeći da podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da na svim slivovima dolazi do stagnacije vodostaja, bez naznaka njihovog ponovnog rasta.

"Ovakvo kretanje vodostaja omogućava procenu da je situacija trenutno pod kontrolom i stabilna, a prema prognozama ne očekuju se nove padavine tokom dana", navodi se u saopštenju Srbijavoda.

Tokom čitave noći i jutra, ekipe JVP "Srbijavode", u saradnji sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima, kao i Sektorom za vanredne situacije, bile su angažovane na svim kritičnim tačkama, na kojima su sprovodile mere zaštite u cilju sprečavanja dalje štete i obezbeđivanja potpune stabilizacije stanja na terenu.

JVP "Srbijavode" navodi da nastavlja sa kontinuiranim obilaskom terena, praćenjem stanja svih vodotokova i primenom preventivnih mera.

"Apel građanima da ne prilaze vodotokovima i da prate obaveštenja nadležnih službi je i dalje na snazi", dodaje se u saopštenju.

Autor: S.M.