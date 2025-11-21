Predsednik Pokrajinskog Odbora KPSSD-a prisustvovao Liturgiji povodom praznika Obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija - Đurđic

Na poziv Uprave Srpske pravoslavne parohije pri Hramu Svetog velikomučenika Georgija, paroha Milana Markovića, u Banoštoru, predsednik Pokrajinskog Odbora KPSSD-a, Branislav Marić, prisustvovao je Liturgiji i trpezi posle zajedničkog molitvenog sabranja.

Liturgija je održana povodom praznika Obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija - Đurđic.

Obaveštavamo vas,takođe, da će KPSSD od naredne godine, a na predlog paroha Markovića, preuzeti kumstvo crkve, što za Krajiški pokret SSD predstavlja veliku čast.

Ovim putem Pokret želi da se najiskrenije zahvali Upravi Srpske pravoslavne parohije na pozivu.

Autor: Pink.rs