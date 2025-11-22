Sneg u Novom Sadu: Sve se zabelelo, a Beograđani u MAGLI, bez ijedne pahulje

Pravi zimski prizor obradovao je danas Novosađane. Iriški venac, popularno izletište i deo grada, osvanuo je pod snežnim pokrivačem, pretvarajući celo okruženje u scenu dostojnu najlepših zimskih bajki.

Drveće, kuće, putevi i automobili – sve je prekriveno belim snegom, što je stvorilo spektakularnu zimsku idilu za stanovnike "Srpske Atine". Od onako lepog mesta, sneg je napravio pravu vizuelnu poslasticu.

Snimak ove zimske čarolije brzo je postao hit na društvenim mrežama. Na fejsbuk profilu "Novosadska golubica" objavljen je video koji je izazvao lavinu pozitivnih komentara. Korisnici su oduševljeni prizorom, opisujući ga rečima poput "Prelepo" i "Baš lepo".

Osim uživanja u estetici, mnogi su Novosađani primetili i jednu vrlo važnu, praktičnu stvar: putevi su, uprkos snegu, i dalje "prohodni".

Dok se na Iriškom vencu uveliko uživa u čarima zime – grudvanju, sankanju i pravljenju Sneška Belića – situacija u prestonici je drugačija. Beograđani za sada mogu samo sa čežnjom da gledaju snimke i slike iz Novog Sada i drugih gradova Srbije, te da se nadaju da će i njihov grad uskoro biti obojen u belo.

Ova snežna čarolija idealan je poziv svim Novosađanima da iskoriste vikend za uživanje u svežem vazduhu i jedinstvenom zimskom pejsažu.

