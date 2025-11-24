POLA SRBIJE U MINUSU Ova 2 grada NAJHLADNIJA, oglasio se RHMZ: Tokom dana dolazi to POTPUNOG OBRTA, spremite se!

Rano jutros u većini mesta u Srbiji izmerene su temperature ispod nule, pa su se oni koji su kretali na posao suočili sa prvim ozbiljnijim jutarnjim "minusima" i hladnoćom koja se uvlačila pod kožu. Ipak, kako dan bude odmicao, očekuje se osetno toplije vreme uz više sunčanih intervala, pre svega u centralnim i južnim krajevima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kako se može videti na sajtu RHMZ, prema poslednjim merenjima, do 5 časova, najhladnije mesto u Srbiji je Kopaonik, gde je izmereno minus pet stepeni, odmah sledi i Crni Vrh sa -3 stepena.

Najhladniji gradovi ovog jutra u našoj zemlji su Novi Sad i Sremska Mitrovica gde je izmerena ista temperatura kao i na Crnom Vrhu, tačnije -3 stepena.

Merenje temperature do 5 časova

Interesantna je činjenica i da je u nekim gradovima hladnije nego na Zlatiboru, gde je temperatura -1 stepen.U Beogradu živa u termometru je na nuli.

Vremenska prognoza za danas

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas ujutru biti hladno sa slabim mrazom, na severu vedro, a u ostalom delu zemlјe oblačno sa niskom oblačnošću ili maglom.

- Tokom dana osetno toplije, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva - navode iz RHMZ.

Kako dodaju, vetar će biti slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlјu i Pomoravlјu i jak južnih pravaca. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni.

Vreme u Srbiji narednih dana

Narednih dana očekuje nas umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu (25. i 26. novembra) mestimično sa kišom i relativno toplo.

- U utorak i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Zatim osetno svežije, u četvrtak (27. novembra) padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača - najavljuju iz RHMZ.

Od petka, 28. novembra, u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog intenziteta i lokalnog karaktera.

Autor: Jovana Nerić