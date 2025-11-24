'STANJE JOJ JE VEOMA OZBILJNO' Oglasio se Studentski centar o PADU DEVOJKE sa terase u Studentskom gradu: Uputili važan apel za sve

Studentski centar apeluje na poštovanje privatnosti povređene studentkinje i njene porodice. Incident se dogodio u Studentskom gradu, a devojka je prevezena u KBC Zemun.

Studentski centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa terase u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u "veoma ozbiljnom stanju".

Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage.

- Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar "Beograd" i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu moguću pomoć i podršku studentkinji, njenoj porodici, kao i ostalim studentima koji su bili u domu u trenutku nesreće - navodi se u saopštenju te studentske ustanove.

Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun, rečeno je ranije danas Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Autor: Jovana Nerić