AKTUELNO

Društvo

'STANJE JOJ JE VEOMA OZBILJNO' Oglasio se Studentski centar o PADU DEVOJKE sa terase u Studentskom gradu: Uputili važan apel za sve

Izvor: Pink.rs, Foto: Goggle Maps ||

Studentski centar apeluje na poštovanje privatnosti povređene studentkinje i njene porodice. Incident se dogodio u Studentskom gradu, a devojka je prevezena u KBC Zemun.

Studentski centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa terase u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u "veoma ozbiljnom stanju".

Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage.

- Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar "Beograd" i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu moguću pomoć i podršku studentkinji, njenoj porodici, kao i ostalim studentima koji su bili u domu u trenutku nesreće - navodi se u saopštenju te studentske ustanove.

Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun, rečeno je ranije danas Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Autor: Jovana Nerić

#Devojka

#KBC Zemun

#Studentski grad

#pad

#povrede

POVEZANE VESTI

Beograd

DEVOJKA (20) PALA SA VISINE U STUDENTSKOM GRADU: S teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun, teška noć u Beogradu za Hitnu pomoć

Košarka

Košarkaši Partizana ubedljivo savladali Studentski centar

Društvo

Vuk Stanković: Gradiće se nov studentski dom sa 1.000 mesta u Studentskom gradu u Beogradu

Hronika

UHAPŠENE JOŠ DVE OSOBE: Brutalno napali Miloša Pavlovića i njegove drugove u Studentskom gradu

Hronika

UŽAS U ZEMUNU: Žena oborena na pešačkom prelazu - Prevezena u Urgentni centar!

Hronika

Nesreća u Rušnju: Devojka pala sa trotineta, sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar