'Naše rezerve su simbol odgovornosti' Guverner Jovanka Tabaković: Srbija danas ima više zlata od svih zemalja bivše Jugoslavije zajedno

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković održala je uvodno obraćanje o upravljanju zlatnim rezervama, ističući Srbiju kao veoma uspešnu.

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković održala je danas uvodno obraćanje drugog dana Izvršnog foruma o upravljanju zlatnim rezervama ističući da se ovaj značajan skup održava u godini koja će ostati upisana kao jedna od najznačajnijih u istoriji savremenog tržišta zlata.

- Okupili smo se u godini u kojoj je ovaj plemeniti metal svoju vrednost uvećao za više od polovine prethodne i više puta obarao istorijske rekorde, u kojoj su centralne banke nastavile tražnju nakon tri uzastopne godine u kojima su kupovale više od 1.000 tona, i u kojoj je zlato, posle više decenija, ponovo postalo ne samo simbol već i instrument monetarnog suvereniteta, otpornosti i poverenja.

Danas govorim u ime institucije koja je, 10. juna ove godine, dostigla važnu prekretnicu u svojoj modernoj istoriji. Toga dana, Srbija je po prvi put premašila nivo od 50 tona zlata u svojim deviznim rezervama. Ovo nije samo broj niti tehnički podatak, već rezultat vizije, političke odgovornosti i institucionalne doslednosti. Ona je ogledalo načina na koji se gradi poverenje u zemlju, ne deklarativno, već konkretnim i merljivim delima. Danas Srbija ima 52,3 tone zlata, u vrednosti od gotovo šest milijardi evra, što predstavlja više od petine naših ukupnih deviznih rezervi - istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

- Kada sam došla na čelo Narodne banke Srbije u avgustu 2012. godine, količina zlatnih rezervi iznosila je 14,8 tona, vrednosti oko 600 miliona evra. Učešće zlatnih u ukupnim rezervama tada je bilo ispod 6%. Današnji podaci govore da Srbija količinski ima preko tri puta više zlata nego što je Srbija imala krajem jula 2012. godine, dok je vrednost zlatnih rezervi povećana deset puta. Ujedno, to je i potvrda da je naša ekonomska politika zasnovana na dugoročnoj sigurnosti, a ne na trenutnim impulsima.

Tabaković je napomenula da Srbija danas ima više zlata od svih zemalja bivše Jugoslavije zajedno.

- Ima ga više od većine zemalja Centralne Evrope. Ima ga više po glavi stanovnika nego bilo koja zemlja Zapadnog Balkana. To nije bila trka u količinama. To je bila trka u odgovornosti. Naš put do 50 tona nije bio ni nagao, ni slučajan, ni impulsivan. On je rezultat dosledne strategije koja je počivala na tri stuba: na dugoročnoj viziji, na pametnoj kombinaciji domaćih i međunarodnih kupovina, i na preciznom tempiranju ulaska u globalne tokove - naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković na Izvršnom forumu o upravljanju zlatnim rezervama.

Trodnevni skup, koji zajedno organizuju Svetski savet za zlato (World Gold Council - WGC) i Banka za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements - BIS), okuplja najviše predstavnike centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija i vodeće stručnjake s globalnog tržišta zlata iz više od 40 zemalja sveta. Izvršni forum predstavlja jedan od najeminentnijih svetskih skupova posvećenih ulozi zlata u monetarnim i finansijskim sistemima, a održava se tradicionalno u okviru međunarodnih aktivnosti ovih dveju institucija.

Ovogodišnji forum karakterističan je i po tome što je guverner Narodne banke Srbije jedini guverner centralne banke koji ima priliku da se obrati učesnicima, što predstavlja značajno priznanje za Srbiju i rezultat je razvijene i uspešne saradnje s Bankom za međunarodna poravnanja u oblasti kupovine zlata na međunarodnom tržištu.

Autor: Jovana Nerić